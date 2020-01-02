Как у Януковича: в Киеве засняли редкий Mercedes за 400 000 евро

В Киеве заметили очень редкую версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Интересно, что ранее аналогичным авто владел сын экс-президента Украины, Виктор Янукович-младший.

Как стало известно OBOZREVATEL, речь идет о внедорожнике Mercedes-Benz G500 Cabrio. Причем это не обычный кабриолет, а экслюзивный экземпляр из "прощальной" серии Final Edition 200. Всего было выпущено 200 таких "Гелендвагенов", на что указывает число в названии версии.

Mercedes-Benz G500 Cabrio, замеченный в Киеве instagram.com/vehicles.exclusive

Mercedes-Benz G500 Cabrio выпускался с 1979 по 2013 год. Прощальная версия модели продавалась за 110 тыс. евро, сейчас же за такой автомобиль коллекционеры просят в среднем 250-400 тыс. евро в зависимости от состояния и пробега. Главное отличие такого "Кубика" от обычного – укороченная колесная база и мягкая крыша. Под капотом установлен 388-сильный V8 объемом 5,5 л, состыкованный с 7АКПП; с ним машина ускоряется до "сотни" за 5,9 сек и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Оснащение внедорожника включает такие "плюшки", как электропривод кресел, камера, заднего вида, адаптивный круиз-контроль и др.

Mercedes-Benz G500 Cabrio millermotorcars.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в столице засняли уникальную Toyota – 6-колесный внедорожник стоимостью 300 000 долларов.

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