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15 января • обновлено в 13:53
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Jeep завоевал престижную награду

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Жюри конкурса North American Truck of the Year присудило главный приз новому пикапу Jeep Gladiator.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В дебютном году Jeep Gladiator завоевал престижную награду северо-американского конкурса среди пикапов и полноразмерных внедорожников.

Jeep Gladiator стал обладателем титула North American Truck of the Year 2020

Jeep Gladiator стал обладателем титула North American Truck of the Year 2020

media.fcanorthamerica.com

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Jeep Gladiator

Jeep Gladiator

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Помимо Jeep в финале за победу боролись среднеразмерный пикап Ford Ranger и "великан" Ram Heavy Duty, более легкая версия которого праздновала триумф в прошлом году. Для марки Jeep это уже вторая награда. Ранее престижный титул получил в 1999 году внедорожник Grand Cherokee.

Jeep Gladiator

Jeep Gladiator

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Напомним, что презентация совершенно нового пикапа Jeep Gladiator состоялась в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка получила в свое распоряжение проверенный 3,6-литровый V6 семейства Pentastar, а в этом году к нему добавится 3-литровый турбодизель V6.

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Jeep Gladiator

Jeep Gladiator

media.fcanorthamerica.com

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается одним из двух видов полноприводной трансмиссии Command-Trac или более продвинутой Rock-Trac.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в компании Hennessey создали уникальный 1000-сильный Jeep.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США Детройт
Теги
Jeep Ford Ram
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