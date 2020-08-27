Из разбитого Renault Duster сделали необычное авто за 30 000 евро

Румынская компания Auto K9, которая занимается ремонтом и переделкой автомобилей, построила необычный кабриолет. За основу был взят популярный кроссовер Duster, а в сам тюнинг было вложено немало времени, сил и средств.

Как пишет Autoevolution, превратить старый Dacia/Renault Duster в кастомный кабриолет было нелегкой задачей, хотя бы потому, что кроссовер был сильно поврежденным (угодил в ДТП). На перовом этапе он пережил ремонт, а на втором – перестройку кузова. После этого тюнеры поработали над салоном Дачии. Вся эта работа заняла четыре месяца и обошлась примерно в 30 000 евро.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Как видно, тюнингованный Дастер сильно отличается от стандартного. У него осталось всего две двери, причем обе безрамные. Кроме того, в передней части кузова появилась другая решетка радиатора и противотуманные фары. Обут автомобиль в крупные колеса с черными многоспицевыми дисками.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Интерьер здесь также намного лучше, чем у любой обычной Dacia. Сиденья обшиты белой кожей, а пол отделан деревянным шпоном. На центральной панели прописался большой тачскрин мультимедиа.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault Duster пережил неожиданное обновление.

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