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Из разбитого Renault Duster сделали необычное авто за 30 000 евро

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,7 т.
Из разбитого Renault Duster сделали необычное авто за 30 000 евро

Dacia Duster Cabrio.. Фото: autoevolution.com

Румынская компания Auto K9, которая занимается ремонтом и переделкой автомобилей, построила необычный кабриолет. За основу был взят популярный кроссовер Duster, а в сам тюнинг было вложено немало времени, сил и средств.

Как пишет Autoevolution, превратить старый Dacia/Renault Duster в кастомный кабриолет было нелегкой задачей, хотя бы потому, что кроссовер был сильно поврежденным (угодил в ДТП). На перовом этапе он пережил ремонт, а на втором – перестройку кузова. После этого тюнеры поработали над салоном Дачии. Вся эта работа заняла четыре месяца и обошлась примерно в 30 000 евро.

Dacia Duster Cabrio.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Как видно, тюнингованный Дастер сильно отличается от стандартного. У него осталось всего две двери, причем обе безрамные. Кроме того, в передней части кузова появилась другая решетка радиатора и противотуманные фары. Обут автомобиль в крупные колеса с черными многоспицевыми дисками.

Dacia Duster Cabrio.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Интерьер здесь также намного лучше, чем у любой обычной Dacia. Сиденья обшиты белой кожей, а пол отделан деревянным шпоном. На центральной панели прописался большой тачскрин мультимедиа.

Dacia Duster Cabrio.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault Duster пережил неожиданное обновление.

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