Из немецких автобанов хотят сделать дороги, как в Украине

На немецких автобанах впервые в истории могут ввести скоростные ограничения. Практически каждые шесть месяцев Бундестаг Германии голосует за ограничение скорости на автомагистралях. Парламентарии хотят установить лимит в 130 км/ч – напомним, точно такое же ограничение действует, среди прочего, на украинских дорогах.

Как сообщает chip.de, представители одной из самых популярных партий в Германии, "зеленые", намерены добиться ограничения скорости, мотив – это экология и безопасность движения. Уже как несколько лет данная тема остается в политической повестке дня, но, впрочем, подвижки пока не наметились – недавно состоялось новое голосование за установление скоростного лимита в 130 км/ч, которое "зеленые" проиграли.

Правящее большинство каждый раз отклоняют это предложение, кроме того, против нововведения категорически против выступает Федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер, канцлер Ангела Меркель также пока на стороне тех, кто против этого ограничения. А вот "зеленых" поддерживает министр окружающей среды Свенья Шульце. Также против ограничений выступает Немецкий автоклуб (ADAC), который пользуется большим авторитетом в стране.

Впрочем, "зеленые" не намерены сдаваться, поэтому как закончится эта история, пока неизвестно.

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