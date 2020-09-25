Infiniti показал прототип нового кроссовера

Компания Infiniti представила прототип будущей серийной модели кроссовера QX60. Новинка получила обозначение QX60 Monograph.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей, это "более, чем дизайнерский проект или концепткар". QX60 Monograph позволяет оценить, каким будет новое поколение кроссовера, серийное производство которого запланировано на будущий год.

В дизайне новинки преобладают плавные формы, а черные акценты позволяют визуально облегчить восприятие модели. Черные крыша, стойки, задний спойлер, а также глубоко тонированные стекла создают уникальный образ кроссовера. Задние фонари объединили черной глянцевой панелью, а нижнюю часть бампера украшает диффузор с квартетом выхлопных патрубков.

Салон будущего QX60 пока остается тайной, но в компании сообщили, что автомобиль сможет взять "на борт" водителя и шесть пассажиров. Что касается силового агрегата, то под капотом ожидается 2-литровая "четверка" VC-Turbo мощностью 272 л.с., которая уже успешно используется на других моделях бренда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, cамый большой кроссовер Infiniti превратили в броневик.