Илон Маск поможет? В России задумали радикально побороть пробки

В новой стратегии транcпортного развития Москвы будут использоваться технологии Hyperloop Илона Маска, Big Data и искусственный интеллект.

Об этом сообщает сайт Ferra.ru. Среди многочисленных задач, которые обещают решить американские специалисты – увеличение пропускной способности транспортной сети, повышение эффективности работы транспорта, развитие метро, организация многоуровневых паркингов.

Заторы на дорогах newspress.co.uk

Также эксперты проанализируют возможности применения различных новых технологий, например, возможность применения Big Data и внедрения Hyperloop Илона Маска, главы компании Tesla.

Проект Hyperloop Илона Маска spacex.com

Разработкой стратегии транспортного развития Москвы будет заниматься американская консалтинговая компания McKinsey, так как собственная разработка была признана неэффективной.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у Зеленского называют идеи Hyperloop вздором.

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