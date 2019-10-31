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31 октября • обновлено в 18:32
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Илон Маск поможет? В России задумали радикально побороть пробки

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В новой стратегии транcпортного развития Москвы будут использоваться технологии Hyperloop Илона Маска, Big Data и искусственный интеллект.

Об этом сообщает сайт Ferra.ru. Среди многочисленных задач, которые обещают решить американские специалисты – увеличение пропускной способности транспортной сети, повышение эффективности работы транспорта, развитие метро, организация многоуровневых паркингов.

Заторы на дорогах

Заторы на дорогах

newspress.co.uk

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Также эксперты проанализируют возможности применения различных новых технологий, например, возможность применения Big Data и внедрения Hyperloop Илона Маска, главы компании Tesla.

Проект Hyperloop Илона Маска

Проект Hyperloop Илона Маска

spacex.com

Разработкой стратегии транспортного развития Москвы будет заниматься американская консалтинговая компания McKinsey, так как собственная разработка была признана неэффективной.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у Зеленского называют идеи Hyperloop вздором.

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Тема
Новости автомира
Место
Россия Москва
Теги
Tesla Hyperloop
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Илон Маск взял все идеи и разработки советской науки Я согласна у Илона вся наука вздор . Единственное что он объявил что мы живём по созданной голограмме это не возможно пока проверить Он хороший менеджер
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