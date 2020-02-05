В Украине под открытым небом годами ржавеет редкий Rolls-Royce

Уже как несколько лет в Харькове под открытым небом ржавеет Rolls-Royce Silver Spur II 1990-х годов. Судьба этого авто сложилась печально – до него в буквальном смысле слова никому нет дела.

Как выяснил OBOZREVATEL, впервые об этом Rolls-Royce заговорили еще в 2016 году, когда его нашли в гаражном кооперативе Харькова. Тогда ни у кого не было сомнений: автомобиль – настоящий эксклюзив, его наверняка заберут и восстановят, но на деле всё получилось иначе.

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II: так он выглядит на начало 2020 года Федор Кучмась, Facebook

В начале 2018 года редкий Rolls-Royce Silver Spur II снова "всплыл" в сети: оказалось, что машина находится на том же месте (её немного лишь передвинули) – выброшенной возле гаражей. И вот, спустя два года, ситуация снова никак не изменилась. На днях житель Харькова Федор Кумась опубликовал фото и видео автомобиля, которые свидетельствуют о том, что он до сих пор пребывает в плачевном состоянии.

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II: так он выглядит на начало 2020 года Федор Кучмась, Facebook

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II: так он выглядит на начало 2020 года Федор Кучмась, Facebook

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II: так он выглядит на начало 2020 года Федор Кучмась, Facebook

Надо сказать, что судьба этого Rolls-Royce Silver Spur II изначально сложилась трагически. Эксклюзивный ретро-кар прописался в Украине еще в 1990-х годах, принадлежал он одному из криминальных авторитетов Харькова. После смерти последнего "Роллс" попал в вышеуказанный гаражный кооператив, но через какое-то время исчез из поля зрения. После этого он снова "объявился", уже в 2016 году, и с тех пор пребывает намертво припаркованным в зарослях возле гаражей. По неподтвержденной информации, у автомобиля есть владелец, но почему он бросил машину, неясно.

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II в 2016 году topgir.com.ua

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II в 2016 году topgir.com.ua

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II уже в 2018 году Виталий Лещенко

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II уже в 2018 году Виталий Лещенко

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II уже в 2018 году Виталий Лещенко

Брошенный Rolls-Royce Silver Spur II уже в 2018 году Виталий Лещенко

Что касается состояния автомобиля, то, учитывая "условия хранения", выглядит он лучше, чем могло было быть. У машины отсутствует фирменная статуэтка "Дух Экстаза"и задний бампер, Также видны повреждения оптики и ЛКП, кроме того, нет одного одного колеса (правого заднего). Пробег машины –50 тыс. км.

Примечательно, что это не просто эксклюзивный, а ещё и редкий автомобиль – всего было выпущено 1658 ед. Rolls-Royce Silver Spur II (машина производилась с 1990 по 1993 годы). Такой седан снаряжался 6,75-литровым мотором, а в его оснащение входили климат-контроль, телевизоры и бар.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в гараже нашли ржавый Mercedes, который впоследствии продали за огромные 800 000 долларов.

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