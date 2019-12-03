Hyundai Santa Fe догнал Toyota Prado

Компания Hyundai обновила кроссовер Santa Fe и подготовила для модели новый мотор.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Hyundai заменила на ряде рынков 2,4-литровый двигатель на более мощный 3,5-литровый V6. Новый мотор будет доступен для комплектаций Active, Elite и Highlander. Он развивает 206 кВт (280 л.с.) и обладает моментом 336 Нм. Вся эта мощь передается к передним ведущим колесам посредством 8-ступенчатой автоматической трансмиссии. Таким образом, по мощности новинка обошла Toyota Highlander (249 л.с.) и вплотную приблизилась к Toyota Prado (282 л.с.)

Hyundai Santa Fe 3.5 V6 пришел на смену прежней 2,4-литровой версии hyundai.com

Помимо нового мотора для модели предлагается 2,2-литровый турбодизель мощностью 147 кВт (200 л.с.) и крутящим моментом в 440 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Hyundai Santa Fe 3.5 V6 hyundai.com

Новый бензиновый V6 расходует в среднем 10,6 л/100 км и обойдется покупателям в ту же сумму, что и полноприводная версия с мотором 2,4 л. Стоимость новинки начинается с $29056, а самая дорогая комплектация обойдется в $38854.

Напомним, что в Украине Hyundai Santa Fe предлагается с 2,4-литровый мотор Theta II GDi (188 л.с.) и турбодизель 2.4 CRDi мощностью 200 л.с.

Уже в начальной комплектации Active модель Santa Fe получила 17-дюймовые легкосплавные диски, зеркала с подогревом, 3,5-дюймовый экран на приборной панели, 7-дюймовый монитор мультимедийной системы, которая поддерживает приложения Android Auto и Apple CarPlay, кожаную отделку руля и рычага КП, а также набор электронных помощников.

Hyundai Santa Fe 3.5 V6 hyundai.com

Фирменный пакет систем безопасности SmartSense включает системы предупреждения фронтального столкновения, контроля слепых зон, предупреждения о трафике сзади, контроля за усталостью водителя, сохранения положения в полосе, адаптивные фары, а также круиз-контроль и систему stop & go. Некоторыми функциями пользователь сможет управлять с помощью смартфона через приложения Auto Link и Auto Link Premium. Например, можно запрограммировать дистанционный запуск двигателя или функции блокировки/разблокировки дверей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Hyundai готовит к премьере первый премиальный кроссовер.

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