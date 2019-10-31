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31 октября • обновлено в 18:40
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Hyundai Accent 2020 получил неожиданный дизайн: фото

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Популярная модель Hyundai Accent получила эффектную внешность благодаря новым передним фарам, задним фонарям, решетке и бамперам, а также изменениям в салоне.

Как выяснил OBOZREVATEL, пока рестайлинг коснулся модели для китайского рынка – там автомобиль называется Hyundai Verna. Обновленный бюджетный седан уже отправился в продажу по цене от 10,3 тыс. долларов (около 255 тыс. грн).

Hyundai Accent (он же Hyundai Verna в Китае)

Hyundai Accent (он же Hyundai Verna в Китае)

hyundai.com

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В первую очередь внимание привлекает крупная фальшрадиаторная решетка с широкими трехмерными перекладинами. Передние фары увеличились в размерах и получили резкую форму. В похожей стилистике выполнен передний бампер с большими воздухозаборниками и хромированным декором.

Сзади Hyundai Accent 2020 выглядит очень необычно

Сзади Hyundai Accent 2020 выглядит очень необычно

hyundai.com

Красная полоса растянулась на всю ширину кузова Hyundai Accent

Красная полоса растянулась на всю ширину кузова Hyundai Accent

hyundai.com

Задние фонари также новой формы и теперь они соединены между собой полоской, которая пересекает всю корму. Бампер получил узкие вертикальные отражатели, при этом дизайн крышки багажника тоже новый. Наружные изменения принесли 25 мм длине кузова – теперь она составляет 4405 мм.

Новый Hyundai Accent получил агрессивную переднюю решетку

Новый Hyundai Accent получил агрессивную переднюю решетку

hyundai.com

Внутри появились цифровой щиток приборов и беспроводная зарядка для смартфона, а центральный дисплей информационно-развлекательной системы увеличился до 8 дюймов. Единственный оставшийся после обновления двигатель – бензиновый 1.4 мощностью 100 л.с. (132 Нм). На выбор доступны 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

Интерьер Hyundai Accent стал немного технологичнее благодаря новому оборудованию

Интерьер Hyundai Accent стал немного технологичнее благодаря новому оборудованию

hyundai.com

В центральной консоли Hyundai Accent появилась беспроводная зарядка для смартфона

В центральной консоли Hyundai Accent появилась беспроводная зарядка для смартфона

hyundai.com

Прежде Hyundai оснащала цифровым щитком приборов более дорогие модели

Прежде Hyundai оснащала цифровым щитком приборов более дорогие модели

hyundai.com

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