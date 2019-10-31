Hyundai Accent 2020 получил неожиданный дизайн: фото

Популярная модель Hyundai Accent получила эффектную внешность благодаря новым передним фарам, задним фонарям, решетке и бамперам, а также изменениям в салоне.

Как выяснил OBOZREVATEL, пока рестайлинг коснулся модели для китайского рынка – там автомобиль называется Hyundai Verna. Обновленный бюджетный седан уже отправился в продажу по цене от 10,3 тыс. долларов (около 255 тыс. грн).

Hyundai Accent (он же Hyundai Verna в Китае) hyundai.com

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В первую очередь внимание привлекает крупная фальшрадиаторная решетка с широкими трехмерными перекладинами. Передние фары увеличились в размерах и получили резкую форму. В похожей стилистике выполнен передний бампер с большими воздухозаборниками и хромированным декором.

Сзади Hyundai Accent 2020 выглядит очень необычно hyundai.com

Красная полоса растянулась на всю ширину кузова Hyundai Accent hyundai.com

Задние фонари также новой формы и теперь они соединены между собой полоской, которая пересекает всю корму. Бампер получил узкие вертикальные отражатели, при этом дизайн крышки багажника тоже новый. Наружные изменения принесли 25 мм длине кузова – теперь она составляет 4405 мм.

Новый Hyundai Accent получил агрессивную переднюю решетку hyundai.com

Внутри появились цифровой щиток приборов и беспроводная зарядка для смартфона, а центральный дисплей информационно-развлекательной системы увеличился до 8 дюймов. Единственный оставшийся после обновления двигатель – бензиновый 1.4 мощностью 100 л.с. (132 Нм). На выбор доступны 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

Интерьер Hyundai Accent стал немного технологичнее благодаря новому оборудованию hyundai.com

В центральной консоли Hyundai Accent появилась беспроводная зарядка для смартфона hyundai.com

Прежде Hyundai оснащала цифровым щитком приборов более дорогие модели hyundai.com

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