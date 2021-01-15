Geely показала флагманский кроссовер на базе Volvo

Китайская компания Geely расширит семейство внедорожников новой моделью, созданной в кооперации со специалистами шведской Volvo.

Об этом сообщает портал Paultan. Новинка станет третьей модель компании, использующей платформу Compact Modular Architecture (CMA), после моделей Xingyue и Xingrui. Пока автомобиль имеет внутризаводской индекс KX11, но совсем скоро мы узнаем его истинное название. Компания намерена начать производство новинки в третьем квартале нынешнего года.

Автомобиль получил привлекательный дизайн в стиле внедорожника Volvo XC90, но по своим размерам новинка будет меньше – длина будет достигать 4,8 м, а колесная база – 2,8 м. Для сравнения у XC90 – 4,95 и 2,98 м соответственно. Характерными особенностями новинки станут "двухярусные" светодиодные ходовые огни и вогнутая решетка с крупной вертикальной решеткой.

Автомобиль получит цифровой кокпит с несколькими мониторами, а конфигурация салона будет 5- или 7-местной, в зависимости от потребностей клиентов.

Предполагается, что кроссовер будет оснащаться бензиновым 4-цилиндровым 2-литровым моторов с турбонаддувом от компании Volvo. Он развивает мощность 190 л.с., а крутящий момент достигает 300 Нм. В паре с ним будет работать 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Кроме того, в линейке силовых агрегатов ожидается появление гибрида. Покупатели смогут выбирать между задним и полным приводом.

По предварительным данным новый кроссовер Geely представят официально на международной автомобильной выставке в Шанхае в апреле нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely "поделится" электрической платформой с новым кроссовером Smart, а также заручилась поддержкой интернет-гиганта Baidu для совместного создания электромобиля с автопилотом.