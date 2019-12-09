Geely и Volvo создали купеобразный кроссовер: новые подробности

В Китае показали новую модель от Geely и Volvo – премиальный купеобразный кроссовер Lynk & Co 05.

Об этом сообщает сайт Autohome. Молодой китайский бренд Lynk & Co, созданный в 2016 году совместными усилиями Geely и Volvo, продолжает радовать поклонников своими яркими проектами. Очередной, четвертой по счету новинкой станет купеорбазный кроссовер Lynk & Co 05.

Lync & Co 05 появится в продаже в Китае в 2020 году lynkco.com

Новости Geely и Volvo подготовили стильный совместный кроссовер

Lync & Co 05 lynkco.com

Новинка появится на рынке Поднебесной в 2020 году. Как и три предыдущие модели марки, кроссовер будет построен на модульной платформе CMA, которая также используется на моделях Geely и создана в тесной кооперации с инженерами Volvo.

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Ожидается, что Lynk & Co 05 будет предложен с тремя бензиновыми моторами на выбор, а позже может появится гибридная модификация. Двигатели знакомы по другим моделям Lynk & Co, это бензиновые моторы Volvo –1,5-литровый 3-цилиндровый мотор мощностью 180 л.с., а также два 2-литровых турбированных "четверки" мощностью 190 и 254 л.с. В зависимости от версии в паре с ними будут работать автоматические и роботизированные КП. Кроме того, покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.

Lync & Co 05 поучит три бензиновых мотора на выбор lynkco.com

По своим размерам новинка лишь на 8 мм короче Toyota RAV4 (4592 против 4600 мм), но зато ощутимо превосходит конкурента по величине колесной базы – 2734 мм против 2690 мм.

Lync & Co 05 lynkco.com

Внешний облик новинки продолжает стилистику своих собратьев. Среди отличий – купеобразный силуэт, иное оформление радиаторной решетки и бамперов, узкие светодиодные полоски ДХО и оригинальные задние фонари. Дополняют картину элегантные 20-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне Lynk & Co 05 можно обнаружить цифровую приборную панель, проекционный дисплей, сенсорный экран мультимедийной системы, дорогую акустику Infiniti, множество отделений для мелкой поклажи и спортивные кресла. Для отделки интерьера используется кожа наппа и замша. В списке опций – беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша со сдвижной секцией.

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 получил премиальную акустику Infiniti lynkco.com

Напомним, что бренд вышел на китайский рынок в 2017 году с кроссовером Lynk & Co 01. А в 2018 году к ним присоединились компактный SUV 02 и седан 03. В компании, штаб-квартира которой находится в шведском Гетеборге, намерены в ближайшем будущем выйти на европейский рынок.

Первенец марки Lync & Co – кроссовер 01 lynkco.com

Компактный кроссовер Lync & Co 02 дебютировал в прошлом году lynkco.com

Третьим представителем семейства Lync & Co стал седан 03, который показали на китайской выставке в 2018 году lynkco.com

Купеобразный кроссовер Lynk & Co 05 появится в продаже в Китае в первой половине 2020 года. Он займет флагманскую позицию в модельной гамме, а стоимость ожидается на уровне 250 тысяч юаней (845 тысяч грн).

Lync & Co 05 lynkco.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Geely показала эффектный кроссовер.

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