Фотошпионы поймали конкурента BMW X4 из Китая

Китайский кроссовер от компании GAC, который составит конкуренцию BMW X4, отправился на дорожные испытания.
Пока новый автомобиль покрыт камуфляжем. Его фото оказались в распоряжении Autohome. Тем не менее, многие интересные подробности уже можно разглядеть. Кроме того, на фото удалось запечатлеть стильный салон вообще без маскировки.
Купе-кроссовер GAC
autohome.com.cn
В первую очередь стоит отметить очень актуальный купеобразный силуэт — низкая линия крыши и динамичный наклон задних стоек выглядят эффектно.
Купе-кроссовер GAC
autohome.com.cn
По всей видимости, серийный китайский кроссовер выполнят по мотивам концепта GAC EnSpirit, представленном в 2017 году. Уже тогда прицел на "БМВ Х4" был очевиден.
GAC EnSpirit 2017
gac-motor.com
Касательно интерьера, он тоже выглядит очень современно. Внимание привлекают строгие линии, цифровой щиток приборов и крупный монитор информационно-развлекательной системы.
Купе-кроссовер GAC
autohome.com.cn
Ожидается, что новый кроссовер GAC получит бензиновый турбомотор объемом 2 л и 6-ступенчатую автоматическую КПП в структуре полноприводной трансмиссии.
BMW X4
bmw.com
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что у GAC, как и у многих других брендов, намечаются интересные авто:
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