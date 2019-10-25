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25 октября • обновлено в 11:25
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Фотошпионы поймали конкурента BMW X4 из Китая

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Китайский кроссовер от компании GAC, который составит конкуренцию BMW X4, отправился на дорожные испытания.

Пока новый автомобиль покрыт камуфляжем. Его фото оказались в распоряжении Autohome. Тем не менее, многие интересные подробности уже можно разглядеть. Кроме того, на фото удалось запечатлеть стильный салон вообще без маскировки.

Купе-кроссовер GAC

Купе-кроссовер GAC

autohome.com.cn

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В первую очередь стоит отметить очень актуальный купеобразный силуэт — низкая линия крыши и динамичный наклон задних стоек выглядят эффектно.

Купе-кроссовер GAC

Купе-кроссовер GAC

autohome.com.cn

По всей видимости, серийный китайский кроссовер выполнят по мотивам концепта GAC EnSpirit, представленном в 2017 году. Уже тогда прицел на "БМВ Х4" был очевиден.

GAC EnSpirit 2017

GAC EnSpirit 2017

gac-motor.com

Касательно интерьера, он тоже выглядит очень современно. Внимание привлекают строгие линии, цифровой щиток приборов и крупный монитор информационно-развлекательной системы.

Купе-кроссовер GAC

Купе-кроссовер GAC

autohome.com.cn

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Ожидается, что новый кроссовер GAC получит бензиновый турбомотор объемом 2 л и 6-ступенчатую автоматическую КПП в структуре полноприводной трансмиссии.

BMW X4

BMW X4

bmw.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что у GAC, как и у многих других брендов, намечаются интересные авто:

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Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
авто новости BMW китайский автомобиль
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