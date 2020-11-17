Ford расширил семейство кроссоверов новым гибридом

Компания Ford расширяет семейство кроссоверов Kuga за счет новой гибридной модификации.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка представляет собой классический гибрид, который заряжается в процессе движения и использует энергию торможения.

Компактная батарея имеет емкостью 1,1 кВтч. Она состоит из 60 ячеек и имеет систему водяного охлаждения. Гибридная система, в состав которой входит 2,5-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона, позволяет экономить топливо, а способна передвигаться исключительно на электротяге. При полном баке и заряженной батарее Kuga Hybrid способна преодолеть без остановки 965 км.

Серийный выпуск новинки организовали на испанском заводе компании в Валенсии. Здесь же в Валенсии производятся электрические компоненты. Напомним, что компания Ford уже инвестировала 24 млн евро в современный завод по изготовлению батарей в рамках стратегии электрификации модельного ряда.

Новый гибридный кроссовер является одной из 17 новых электрифицированных моделей Ford, производство которых компания планирует начать до конца 2021 года. Kuga Hybrid завершает формирование семейства Kuga, в которое уже входят подзаряжаемый гибрид Kuga Plug-In Hybrid, "мягкий" гибрид Kuga EcoBlue Hybrid с 48-вольтной бортовой сетью, а также версии с традиционным бензиновыми и дизельными ДВС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила электрическую версию популярной модели Transit.