Компания Ford выпустит особую версию 660-сильного суперкара Ford GT Heritage Edition, посвященную победе модели GT40 в 24-часовом марафоне в Дайтоне.

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

За полгода до триумфа в Ле-Мане в 1966 году, компания Ford отпраздновала победу на гоночной трассе в Дайтоне. Тогда три экипажа на новых болидах GT40 заняли все три места на подиуме.

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Подразделение Ford Performance создало для ценителей бренда и его гоночной истории версию Ford GT Heritage Edition. Всего будет построено 40 экземпляров эксклюзивного суперкара.

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Подобно болидам 1966 года, новинка окрашена в белый цвет с красными контрастными вставками. На дверях красуется порядковый номер 98. Именно под этим номером к финишу в Дайтоне первым пришел болид Кена Майлза и Ллойда Руби.

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Для отделки салона использована черная и красная алькантара, а карбоновые дверные панели украшены номером 98.

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Автомобиль получил 20-дюймовые золотистые колесные диски, красные тормозные суппорта с черными буквами Brembo, а также ряд других декоративных элементов, отличающих новинку от других представителей семейства GT. Первые экземпляры отправятся к заказчикам в начале будущего года.

Ford отметил историческую победу GT40 выпуском спецверсии. Фото: media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford отметила 55-летие модели Bronco выпуском целого семейства концептов.

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