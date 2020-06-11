Ford и VW подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве

Ford и Volkswagen подписали несколько соглашений о совместной разработке коммерческого транспорта, электромобилей и пикапов.
Ford и Volkswagen объединят усилия по разработке новых коммерческих моделей, электромобилей и пикапов
volkswagen-newsroom.com
Одним из первых совместных проектов станет новое семейство среднеразмерных пикапов, которые будут разрабатываться компанией Ford. Таким образом, как мы уже рассказывали, наследник Volkswagen Amarok, фактически станет "двойником" Ford Ranger и будет незначительно отличаться дизайном и вариантами комплектации.
Ford Ranger
media.ford.com
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В свою очередь Ford получит "близнеца" в сегменте легких фургонов, созданного на базе Volkswagen Caddy. Новинка появится на рынке в будущем году. Более крупное семейство фургонов грузоподъемностью 1 тонна будет разрабатываться компанией Ford, но продаваться в том числе и под брендом VW.
Volkswagen Caddy
volkswagen-newsroom.com
Кроме того, компания Ford позаимствует у коллег из немецкого концерна электрическую платформу Volkswagen MEB, а первые серийные образцы появятся на европейском рынке в 2023 году. Дизайн и конструкторские работы компания Ford намерена выполнить самостоятельно, но в основе будет лежать адаптированная "тележка" MEB. В планах "фордовцев" произвести порядка 600 тысяч электромобилей.
Ford и Volkswagen объединят усилия по разработке новых коммерческих моделей, электромобилей и пикапов
volkswagen-newsroom.com
Еще одним направлением альянса станет разработка и применение системы автономного управления Argo AI.
По словам руководителя Volkswagen Group Херберта Дисса "Сотрудничество позволит эффективно сократить расходы на разработку, расширить глобальную дистрибуцию электромобилей и коммерческой техники, а также укрепить позиции обоих компаний".
Объединение усилий позволит сократить объем инвестиций на разработки и продвижение новых коммерческих моделей и вывести альянс на лидирующую позицию в мире.
https://www.volkswagen-newsroom.com/
В свою очередь руководитель Ford Джим Фарли пообещал представить электрическую версию самого продаваемого в мире пикапа F-150 в ближайшие несколько лет. А как будет выглядеть новинка с традиционным ДВС мы сможем узнать совсем скоро – презентация намечена на 25 июня.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford готовит гибридную версию пикапа Ranger.
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