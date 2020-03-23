Фанаты Toyota расстроились из-за нового Land Cruiser 300

Вот уже как 13 лет выпускается Toyota LC 200, и предполагалось, что уже в этом году его сменит новый Land Cruiser 300. Однако операция "по смещению" откладывается – во всяком случае, пока что.

Как сообщает сайт BestCarWeb, премьера нового Toyota Land Cruiser 300 откладывается на год – её перенесли с лета 2020-го на лето 2021-го. При этом многие дилеры и покупатели уже с нетерпением ждали новинку, а некоторые пользователи даже начали оставлять в комментариях к новостям у зарубежных СМИ о том,что они откровенно расстроены произошедшим.

Toyota Land Cruiser 300: предполагаемый внешний вид bestcarweb.jp

Почему отложили дебют Toyota Land Cruiser 300, неизвестно, но ,скорее всего, на такой шаг компания пошла из-за эпидемии коронавируса или глобального экономического кризиса (а, возможно, и того, и другого одновременно).

Toyota Land Cruiser 300: предполагаемый внешний вид bestcarweb.jp

О самом Toyota Land Cruiser 300 пока есть лишь сухая информация: машина будет выглядеть несколько иначе, но в габаритах останется примерной такой же, как актуальный LC 200 (его длина составляет 4950 мм, а ширина –1980 мм); кроме того, сохранится аналогичный клиренс (225 мм). Конструкция у Toyota Land Cruiser 300 будет по-прежнему рамной.

Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

А вот в моторной гамме произойдут заметные перемены: появится гибридная установка с двигателем 3.5 в основе, усовершенствованный 4,6-литровый бензиновый V8 на 318 л.с., а также 3,5-литровый твин-турбо V6 серии V35A-FTS, выдающий 415 л.с.

Актуальный же внедорожник доступен в Украине с 4,6-литровой "восьмеркой" на 309 сил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Toyota выпустила роскошный кроссовер, который создали на базе RAV4.

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