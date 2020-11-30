Европейский VW Passat прекратит свое существование вслед за американским

В 2023 году на рынок должен был выйти новый Volkswagen Passat для Европы, однако этого не произойдет. Немецкий автогигант полностью отказывается от выпуска легендарной модели.

Как пишет Automotive News Europe, VW решил снять производства Passat в Европе после того, как такое же решение уже было принято в отношении американской модели Passat. "Американский Passat технически уступает европейскому, который основан на современной платформе MQB, но, тем не менее, к 2023 году оба они войдут в историю", – заявляет издание.

Отмечается, что у VW есть ни одна причина, которая подтолкнула концерн к такому решению. Первая из них – отказавшись от "Пассата" компания сможет сосредоточится на расширении линейки кроссоверов, которые продолжают наращивать свою популярность. Вторая – рост спроса на электрокары, и для развития этого направления "Фольксваген" также нуждается в высвобождении ресурсов. К слову, по последним данным, будущий премиальный электрокар Volkswagen, который появится в том же 2023 году, придет как раз на смену Passat.

Наконец, последняя причина – "каннибализм", который долгое время царил в концерне. Вот уже как несколько лет подряд VW Passat напрямую конкурирует со Skoda Supeb, но в последние годы чешский седан значительно обогнал "немца" по многим параметрам, к тому же, на его стороне еще и более доступная цена. Поэтому Volkswagen Group больше нет смысла держать в своем портфеле два одинаковых автомобиля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen готовит "бюджетный" электрокар. Ожидается, что он будет стоить около 20 000 евро. Кроме того, недавно сообщалось, что новый электрокар VW ID.3 обошел Tesla по популярности.