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25 октября • обновлено в 18:29
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Эта машина в буквальном смысле восстала из пепла: шокирующее видео

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Dodge Challenger был полностью уничтожен пожаром, но его волшебным образом преобразили до нового состояния за девять месяцев.

Как сообщает OBOZREVATEL, удивительное видео демонстрирует полный процесс восстановления сгоревшего Dodge Challenger, начиная от уборки пепла и до поездки готовой машины на дороге. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Пожар, который уничтожил Dodge Challenger

Пожар, который уничтожил Dodge Challenger

скриншот из видео

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Сгоревший автомобиль, пожалуй, даже хуже утонувшего. Ведь все, что остается от машины — пепел и куча мусора. Вопрос о ремонте в такой ситуации поднимать бессмысленно.

Сгоревший Dodge Challenger

Сгоревший Dodge Challenger

скриншот из видео

До тех пор, пока вам не повстречается настоящий энтузиаст. Все началось с уборки полностью сгоревших деталей и всего того, что от них осталось. Затем кузов пришлось разделить на отдельные элементы, выровнять, покрасить и собрать.

Восстановление Dodge Challenger

Восстановление Dodge Challenger

скриншот из видео

Детали двигателя и подвески, которые чудесным образом уцелели, можно спасти. Но многое пришлось заказывать заново — включая все элементы салона.

Восстановление Dodge Challenger

Восстановление Dodge Challenger

скриншот из видео

Такой ремонт авто — редкое зрелище. В итоге получился симпатичный синий спорткар, который замечательно выглядит и отлично едет. Очень просто, не так ли? Не забывайте — эта машина погибла в пожаре!

OBOZREVATEL уже рассказывал о том, что сохранить автомобиль в хорошем состоянии спустя несколько лет очень сложно. Однако этот Mitsubishi Lancer Evolution удивляет своей внешностью!

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Тема
Новости автомира
Теги
авто новости б/у автомобиль пожар Dodge
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