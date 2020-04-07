Электрический Renault Captur удивит запасом хода в 600 км

В следующем году Renault Group выведет на рынок Европы дешевый электрический кроссовер под брендом Dacia (ему уже даже спрогнозировали цену). Однако это будет не единственный SUV на батарейках от французской марки, который готовится для Старого Света.

Как сообщает французское издание LArgus, до конца 2020 года Renault представит еще один электрический кроссовер. По размерам он будет близок к мини-кроссоверу Captur, при этом новинка "последует по стопам" хетча Zoe, а также паркетника City K-ZE. Последний, отметим, предназначен для рынка Китая – там он уже продается меньше чем за 8 000 долларов.

Renault Captur media.group.renault.com

В основе нового электрического кроссовера Renault будет лежать модульная платформа CMF-EV – она недавно дебютировала на ультрамодном концепте Morphoz. Ожидается, что новинку предложат с несколькими вариантами силовых установок и батарей, в топовой версии она сможет проезжать на одном заряде 550-600 км, что является впечатляющим показателем как для модели такого класса.

Платформа СMF-EV на фоне силуэта Morphoz media.group.renault.com

Renault City K-ZE media.group.renault.com

Французские коллеги уверены, что производить дальнобойный электрокросс будут на заводе Renault Douai в Северной Франции; там сейчас выпускаются такие модели, как Espace, Scenic и Talisman. У дилеров пока что безымянный SUV (сейчас у него есть лишь условное обозначение BCB) появится весной 2021 года. После этого, в 2022 году, Renault запустит в продажу более крупный электрический кроссовер – близкий по габаритам к Kadjar. Его также построят на шасси CMF-EV.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы протестировали один из самых дешевых кроссоверов Renault – за 6000 евро и сложили о нём своё мнение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram