Елки на суперкарах и прочие чудачества: на чем привезти "зеленую красавицу"

Рождественские праздники – прекрасный повод весело провести время в кругу семьи и друзей. Например, в сети есть фото и видео, как правильно перевозить елку…

Привести домой новогоднюю елку легко и просто, если у вас есть вместительный универсал, внедорожник или пикап. Но, даже если вы являетесь счастливым обладателем суперкара, с подобной задачей тоже можно справиться.

Спорткар Vaydor G35 задействовали для перевозки новогодней елки reddit.com

Например, на днях на портале Reddit появилось изображение эксклюзивного спорткара Vaydor G35, которое свидетельствует, что большое заднее антикрыло можно использовать в качестве… багажника для новогодней елки.

Кстати, даже для жителей США, где выпускается этот автомобиль, это достаточно редкий экземпляр, и встретить его с елкой или без, уже большая удача. Не смотря на эффектный аэродинамический обвес, под стеклопластиковыми панелями скрывается вполне обычный Infiniti.

Vaydor G35 vaydorsupercar.com

Производством авто под маркой Vaydor занимается небольшая мануфактура из городка Санкт-Петербург, что расположен в штате Флориде. Чтобы получить в свое распоряжение экзотический спорткар, необходимо приобрести "донорский" Infiniti G35. После оплаты примерно 40 тысяч долларов и нескольких месяцев томительного ожидания, умельцы из Vaydor подготовят вам эксклюзивное авто. Если вы достаточно опытны, смелы и скупы, можно отделаться 11-ю тысячами долларов, но тогда собирать машину придется самостоятельно.

Какие еще экзотические спорткары можно использоваться во время новогодних праздников, можно посмотреть в подборке позитивного видео:

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