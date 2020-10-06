Электромобили и обычные авто сравнили по стоимости ремонта и обслуживания

Американские аналитики провели исследование и выяснили на практике, на сколько же электромобили и близкие к ним гибриды выгоднее с точки зрения эксплуатации и обслуживания в сравнении с обычными авто. Оказалось, что "розеточные" авто требуют денег в два раза меньше.

Соответствующий анализ был проведен американским потребительским журналом Consumer Reports. Эксперты издания собрали данные о пробегах и затратах на авто среди владельцев машин самых разных классов. После этого они разбили автомобили на три группы в зависимости от пробега – 0-50 тыс, миль (0-80 тыс. км), 50-100 тыс. миль (80-161 тыс. км) 100-200 тыс. миль (161-322 тыс. км), и просчитали для каждой из них стоимость владения автомобиле за одну пройденную милю (1,6 км). В конце эксперты также высчитали средний показатель затрат.

В итоге, получились следующие результаты:

Как следует из таблицы, в среднем обслуживание электромобилей и гибридов обходится в $0,030-0,031, тогда как топливные авто демонстрируют куда большую сумму – $0,061. При этом по мере увеличения пробега затраты ожидаемо растут на все типы автомобилей. Не обошлось и без такой интересной детали, как то, что до 160 000 км пробега электромобили требуют меньше денег, чем гибриды, а после – наоборот, ощутимо уступают им. Скорее всего, такая разница наступает из-за того, что со временем гибриды нуждаются в замене батарей из-за сочетания деградации элементов питания и их небольшой емкости.

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