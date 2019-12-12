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12 декабря • обновлено в 20:19
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Электромобиль Volkswagen ID.3 получил свой голос

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Электромобиль Volkswagen ID.3 получил свое звучание – инженеры компании добавили в конструкцию звуковой синтезатор, "озвучивающий" авто при движении.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Одной из проблем современных электрокаров является их бесшумность. Это может привести к ДТП, так как движущийся электромобиль не издает привычного машинам с ДВС звука работающего мотора и его не слышат другие участники движения.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3

volkswagen.com

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Проблема кажется надуманной, так как многие пешеходы ходят по улицам в наушниках и вообще ничего не слышат. Тем не менее, в компании Volkswagen решили продемонстрировать свою социальную ответственность и снабдить новый электрический хэтчбек ID.3 звуковым синтезатором. Напомним, что новинка дебютировала в сентябре нынешнего года на автошоу во Франкфурте. Чтобы прослушать, как звучит электромобиль, нажмите на оранжевую стрелочку на фото ниже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen расширит семейство автомобилей на электротяге.

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Автор
Сергей Иванов
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