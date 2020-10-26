Самые надежные и ненадежные б/у кроссоверы: названы лидеры и аутсайдеры

В Британии составили рейтинг самых надежных и ненадежных кроссоверов возрастом от 3 до 8 лет. Лучшие результаты в вопросах надежности показали модели марки Renault, а вот худшие – премиального бренда Land Rover.

Представили рейтинг газета This is Money и компания по продаже подержанных автомобилей Warrantywise. Исследование базируется на опросе 750 000 клиентов Warrantywise, которая предлагает расширенную гарантию на машины. Для каждой из моделей кроссоверов эксперты просчитали индекс надежности, который определялся количеством ремонтов автомобиля за последние 5 лет, стоимостью ремонта, временем, проведенным на СТО, возрастом автомобиля и его пробегом.

В список самых надежных авто вошли такие модели (в скобках указан процент надежности): Mercedes-Benz GLE-Class (83,2%), Toyota Land Cruiser (85.7%), Suzuki Jimny (86,3%), Dacia/Renault Duster (87,6%), Suzuki SX4 (88,2%), Lexus RX (88,2%), Renault Captur (90,1%), Mitsubishi ASX (90,7%), Ford EcoSport (93,2%) и Renault Kadjar (95,7%).

Что же касается самых ненадежных кроссоверов, то здесь вышла следующая картина: BMW X5 (47,2%), Land Rover Discovery Sport (46,0%), Range Rover Evoque (42,3%), Audi Q7 (32,3%), Range Rover (29,2%), Chevrolet Captiva (28,0%), Range Rover Sport (26,1%), Porsche Cayenne (25,5%), Mercedes-Benz GL-Class (22,4%) и BMW X6 (20,6%).

Как видно, наилучшее качество продемонстрировали модели Renault – из 10 позиций 3 позиции заняли машины именно этой марки. А вот хуже всего показали себя Land Rover: в антирейтинг попали 4 автомобиля этого бренда.

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