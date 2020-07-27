Эксклюзивный электрокар Renault можно будет купить за цену Дастера

В следующем месяце на европейский рынок выйдет электромобиль Renault Twingo ZE. И первым его получит Германия, где машина сможет похвастать весьма привлекательным ценником.

Продажи новинки начнутся с ограниченной версии Twingo ZE Vibes, которую оценили в 25 666 евро. Однако сейчас в Германии на электромобили распространяется субсидия в размере 9000 евро, благодаря чему жители страны смогут купить новый электрокар менее чем за 17 тысяч. Таким образом, реально электрический Рено будет стоит на уровне бюджетного кроссовера Duster. К слову, обычная модификация без учёта льгот оценена в 24 165 евро.

Renault Twingo ZE в исполнении Vibes. Фото: Renault

От обычного хетчбэка Twingo Electric Vibes отличается, среди прочего, белыми вставками в передней части, декоративной графикой на задних дверях,16-дюймовыми колесами серебристого или белого цвета, акцентами в цвет кузова внутри, 7,0-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа, сиденьями из экокожи и новыми ковриками.

Renault Twingo ZE в исполнении Vibes. Фото: Renault

В движение новинка приводится электромотором отдачей 60 кВт/82 л.с. и 160 Нм, максимальная скорость электрокара составляет 135 км/ч, а разгон от 0 до 50 км/ч занимает около 4 секунд. Литий-ионная батарея емкостью 22 кВтч обеспечивает 250 км пробега в городском цикле и 180 км в смешанном. Renault заявляет, что до 80% емкости аккумулятора от зарядки на 11 кВт можно пополнить примерно за 2 часа и 10 минут, а от устройства мощностью 22 кВт – за 63 минуты.

Renault Twingo ZE в исполнении Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE в исполнении Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE в исполнении Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE в исполнении Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE в исполнении Vibes. Фото: Renault

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