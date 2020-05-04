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4 мая • обновлено в 22:19
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Два в одном: на аукцион выставили необычный "тянитолкай"

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Аукционный дом Mecum обычно предлагает редкие и коллекционные автомобили, но этот Dodge Double Header, безусловно, выделяется среди них.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Этот удивительный "тянитолкай" представляет собой симбиоз Dodge Colt/Plymouth Champ 1981 года. Под этими именами в США продавался Mitsubishi Mirage/Colt четвертого поколения.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Кому пришла в голову мысль сотворить подобное чудо, история умалчивает. Автомобиль попал на аукцион в числе других машин из коллекции Далласа и Эмми Хоукинс, которые решили расстаться с частью своих ретро машин.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Две машины были разрезаны пополам, а затем соединены в единое целое. Получившийся "тянитолкай" окрасили в красный цвет, а крышу отделали черной виниловой пленкой. Двухцветную тему продолжили в салоне: одна половина имеет черный салон с черными кожаными сиденьями и красным декором. Другая половина, наоборот, получила красный салон с красными кожаными сиденьями, черным кантом и черными вставками.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Под капотами находятся 1,6-литровые четырехцилиндровые двигатели мощностью 81 л.с. каждый и две 4-ступенчатые коробки передач. Автомобиль находится в полностью рабочем состоянии и способен двигаться в обоих направлениях как обычный автомобиль.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на продаже выставили единственный в мире универсал Tesla Model S.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
ретро новости авто б/у автомобиль Dodge Mitsubishi
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