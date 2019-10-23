Два крыла и четыре электромотора: Lexus показал необычный концепт

На Токийском автошоу состоялась презентация концептуального Lexus LF-30 Electrified Concept.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка демонстрирует, каким представляют себе будущее дизайнеры и инженеры Lexus. Кстати, цифра 30 в индексе концепта появилась не случайно – в этом году бренд отмечает свое 30-летие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Lexus LF-30 Electrified Concept pressroom.lexus.com

Концепт LF-30 Electrified получил двери типа "крыло чайки", обеспечивающие простой и удобный доступ к каждому из четырех индивидуальных кресел. Среди интересных особенностей новинки – ассиметричный интерьер, цифровые приборы, рулевое управление без механической связи с колесами и функция автономного управления.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Для меломанов компания Mark Levinson подготовила особую аудиосистему с динамиками, которые встроены в подголовники каждого из кресел. Кроме того, стеклянная крыша SkyGate над задними пассажирами может превращаться в проекционный экран, на который можно вывести любимое видео, навигацию или изображение звездного неба.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

В движение автомобиль приводят четыре встроенных в колеса электромотора. Суммарная мощность такой силовой установки 400 кВт (544 л.с.), а крутящий момент достигает 700 Нм. Питание для моторов обеспечивает батарея емкостью 110 кВт-ч. По данным производителя, с таким арсеналом концепт способен развивать максимальную скорость до 200 км/ч, а запас хода достигает 500 км.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

В планах Lexus уже в ноябре нынешнего года представить свой первый серийный электромобиль, а к 2025 году предложить гибридные или электрические версии всех своих моделей.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Как уже ранее сообщал OBOZREVATEL, для посетителей Токийского автошоу компания Toyota организовала целый технопарк.

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