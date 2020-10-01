Штраф 170 000 грн и конфискация: как сейчас обстоят дела с авто на евономерах

Многие владельцы авто на еврономерах не спешат переводить свои машины на украинскую регистрацию, ожидая доступной растаможки. Тем временем власти применяют к ним самые жесткие меры наказание за незаконное использование транспортного средства.

Как сообщает "Дорожный Адвокат", среди владельцев нерастаможенных авто бытует мнение о том, что сейчас в Украине действует так называемый "Меморандум", согласно которого таможенникам запрещено выписывать штрафы за езду на авто на еврономерах, пока не будет принят закон о доступной растаможке. Но на деле никакого "Меморандума" не существует.

Еще один миф – якобы на время карантина в Украине продлили сроки пребывания автомобилей на иностранной регистрации.

В свою очередь таможенники и суды стоят на стороне государства. Многих владельцев авто на еврономерах штрафуют на 170 000 грн или же применяют по отношению к ним конфискацию транспортного средства – за превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток или потерю транспортного средства (ч.6 ст.481 и ч.6 ст.470 Таможенного кодекса). Пока наказывают тех автовладельцев, которые пересекают таможенную границу Украины (иными словами, на данный момент протоколы выписывают "на горячем").

В "Дорожном Адвокате" приводят несколько решений о наложении штрафа в размере 170 000 грн только за один сентябрь: это решения от 22.09.2020 по делу №308/4063/20, от 18.09.2020 по делу №308/7876/20, от 11.09.2020 по делу № 953/11695/20, от 08.09.2020 по делу №431/774/20, от 02.09.2020 №461/1786/20 и др.

Отмечается, что например, в деле №461/1786/20 владельца оштрафовали 170 тыс. грн. Адвокат подал апелляцию и просил хотя бы заменить вид ответственности на конфискацию авто, но суд отклонил это прошение.

Таким образом, владельцы авто на еврономерах оказались в патовой ситуации, поскольку они не могут без штрафа ни вывезти автомобиль, ни "потерять" его в Украине. И даже растаможка по нынешним ставкам не избавляет от огромного штрафа, подчеркивают в "Дорожном Адвокате".

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