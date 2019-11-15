До "сотни" за 3,8 секунды: новый Audi S8 удивил своей динамикой

Компания Audi обнародовала подробные технические характеристики флагманского спортседана S8.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя. Спортивная версия Audi S8 была презентована летом нынешнего года, но технические характеристики автомобиля содержали только минимальную информацию. Теперь ситуация исправлена, и можно узнать все подробности о новинке.

Audi S8 audi.de

Новинка отличается от обычного A8 индивидуальным аэродинамическим обвесом, изящными 21-дюймовыми легкосплавными дисками, "квартетом" хромированных патрубков выхлопной системы и фирменным декором.

Audi S8 audi.de

Салон богато отделан алюминием, кожей и карбоновыми встаками. Кресла снабжены множеством электрорегулировок, а в качестве опции предлагаются функции вентиляции и массажа.

Главным достоинством Audi S8 является 4-литровый бензиновый V8 TFSI с двумя турбинами. С их помощью удалось довести мощность до 571 л.с., а максимальный крутящий момент достигает солидной величины в 800 Нм. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам посредством 8-ступенчатого "автоматом".

Салон Audi S8богато отделан алюминием, кожей и карбоновыми встаками. Кресла снабжены множеством электрорегулировок, а в качестве опции предлагаются функции вентиляции и массажа audi.de

Для улучшения динамики разгона и снижения расхода топлива S8 получил вспомогательный стартер-генератор, который питается от 48-вольтовой электросети. Он не только используется в качестве системы старт-стоп, но и помогает при разгоне. Кроме того, электроника позволяет отключать ДВС на высоких скоростях, что позволяет экономить 0,8 л/100 км пути.

Audi S8 audi.de

Разгон до первой "сотни" у Audi S8 занимает всего 3,8 секунды, что на 0,6 с меньше, чем требуется родственному A8 с 460-сильным V8. Максимальная скорость обоих седанов ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Audi S8 S8 имеет в свое арсенале пневмоподвеску, активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси audi.de

В "базовой" комплектации S8 имеет в свое арсенале пневмоподвеску, активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси. За доплату можно заказать карбонокерамические тормозные механизмы, несколько вариантов головной светотехники, проекционный дисплей и стайлинг-пакеты, позволяющие максимально персонализировать авто.

Audi S8 audi.de

Спортивный седан Audi S8 будет конкурировать в первую очередь с "земляками" BMW M760Li xDrive (585 л.с., 0-100 км/ч – 3,8 с) и Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ (612 л.с., 0-100 км/ч – 3,5 с).

BMW M760Li xDrive bmw.de

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ mercedes.de

Цена новинки в Европе будет составлять 140 тысяч евро. Ожидается, что на некоторых рынках S8 будет доступен в удлиненной на 130 мм версии S8 Long.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz готовит новый S-Class.

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