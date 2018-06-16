Для слежки или безопасности? В Китае введут чипы для авто

Китай планирует оборудовать все новые автомобили в стране специальными RFID-чипами.

Внедрять "метки" начнут уже с июля, и пока это будет на добровольной основе. Со следующего года чипы станут обязательными для всех новых автомобилей, сообщила газета The Wall Street Journal.

На устройство запишут номер водительского удостоверения владельца и информацию о модели, цвете, экологическом классе авто и водитель будет обязан разместить эти данные на ветровом стекле. Владельцев старых машин это не затронет.

Отмечается, что такое нововведение создано с целью улучшить управление трафиком и обнаруживать транспорт, который загрязняет окружающую среду. Также это поможет найти машину в случае угона.

Следует добавить, что для контроля за передвижением автомобилей вдоль дорог установят специальные датчики, которые с помощью радиосигнала будут автоматически считывать информацию и передавать ее в Министерство общественной безопасности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине 5 июня вступили в силу изменения в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя.