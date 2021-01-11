Дизайнер показал проект внедорожного минивена на базе Wrangler

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Дизайнер показал проект внедорожного минивена на базе Wrangler

Проект внедорожного минивена Vangler представил известный дизайнер Самир Садыков.

Иллюстрации оригинального вездехода он опубликовал на персональной странице в Instagram. За основу для своего виртуального проекта Самир выбрал культовую модель Jeep, отсюда и название, образованное от английских Van и Wrangler.

Иллюстрации оригинального вездехода Самир Садыков опубликовал на персональной странице в соцсети

По идее создателя, Vangler представляет собой просторный внедорожный минивен с тремя рядами сидений и возможностью быстро превратить его в прогулочное багги для всей семьи, заменив штатные двери на облегченные каркасы.

За основу для своего виртуального проекта Самир выбрал культовую модель Jeep

Компоновка вагонного типа позволяет не только увеличить внутреннее пространство, но и разместить на крыше большой экспедиционный багажник или, например, палатку. Время от времени отдельные энтузиасты пробуют свои силы по переделке полноприводных фургонов в машины для активного отдыха, как, например, энтузиасты UAZ из России или Нидерландов. Об этих проектах, воплощенных в металле, мы неоднократно рассказывали.

Вагонная компоновка позволяет не только увеличить внутреннее пространство, но и разместить на крыше большой багажник

А вот в компании Jeep не стали экспериментировать с компоновочной схемой, а просто удлинили колесную базу на модели Grand Cherokee и добавили в салон пару дополнительных кресел.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep представила юбилейную версию пикапа Gladiator, также расширила семейство вездеходов Wrangler версией с мотором V8.

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