Самые надежные, да и вообще крутые: 10 лучших авто современности

Британское издание Carbuyer провело опрос среди владельцев новых авто и выяснило, какие машины самые лучшие. В исследовании участвовали машины, чей возраст составляет до 1 года.

Эксперты журнала собрали тысячи отзывов от владельцев, которые оценили свои автомобили по 31 критерию в 9 отдельных категориях: это ответы на вопросы, которые касаются динамики автомобиля, удобства салона, простоты использования современных технологий, в частности, электронных ассистентов, а также надежности ТС в целом. Затем эти данные были сопоставлены, проанализированы и использованы для создания полной картины того, насколько удовлетворительными являются актуальными на сегодняшний день новые автомобили. Наконец, из полученных данных был составлен список ТОП-10 лучших авто. Также отдельно был составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников – сейчас сегмент SUV является самым популярным и быстро растущим во всем мире.

carbuyer.co.uk

Всего в рейтинг попало 85 новых автомобилей, который сейчас пребывают в продаже – это машины самых разных классов, от малолитражек до внедорожников. Электромобили и гибриды, естественно, тоже брались во внимание.

10 самых надежных авто современности

Kia Sorento (процент удовлетворённости – 92,05%) Peugeot 3008 (92,04%) Lexus RX (91,98%) Kia Niro (91,82%) Mazda CX-5 (91,75%) Skoda Kodiaq (91,73%) Toyota Corolla (91,71%) Lexus IS (91,64%) Hyundai Ioniq (91,61%) Skoda Superb (91,59%)

Kia Sorento - победитель общего рейтинга KIA

10 самых надежных кроссоверов современности

Volvo XC40 (оценка 98%) Subaru Outback (97,24%) Lexus RX (96,6%) Peugeot 3008 (96,09%) Toyota CH-R (95,95%) SEAT Arona (95,88%) Lexus NX (95,74%) Toyota RAV4 (95,71%) Subaru XV (95,66%) Mazda CX-5 (95,52%)

Volvo XC40 - лидер рейтинга SUV Volvo

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