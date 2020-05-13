Самые надежные, да и вообще крутые: 10 лучших авто современности

Британское издание Carbuyer провело опрос среди владельцев новых авто и выяснило, какие машины самые лучшие. В исследовании участвовали машины, чей возраст составляет до 1 года.
Эксперты журнала собрали тысячи отзывов от владельцев, которые оценили свои автомобили по 31 критерию в 9 отдельных категориях: это ответы на вопросы, которые касаются динамики автомобиля, удобства салона, простоты использования современных технологий, в частности, электронных ассистентов, а также надежности ТС в целом. Затем эти данные были сопоставлены, проанализированы и использованы для создания полной картины того, насколько удовлетворительными являются актуальными на сегодняшний день новые автомобили. Наконец, из полученных данных был составлен список ТОП-10 лучших авто. Также отдельно был составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников – сейчас сегмент SUV является самым популярным и быстро растущим во всем мире.
carbuyer.co.uk
Всего в рейтинг попало 85 новых автомобилей, который сейчас пребывают в продаже – это машины самых разных классов, от малолитражек до внедорожников. Электромобили и гибриды, естественно, тоже брались во внимание.
10 самых надежных авто современности
Kia Sorento (процент удовлетворённости – 92,05%)
Peugeot 3008 (92,04%)
Lexus RX (91,98%)
Kia Niro (91,82%)
Mazda CX-5 (91,75%)
Skoda Kodiaq (91,73%)
Toyota Corolla (91,71%)
Lexus IS (91,64%)
Hyundai Ioniq (91,61%)
Skoda Superb (91,59%)
Kia Sorento - победитель общего рейтинга
KIA
10 самых надежных кроссоверов современности
Volvo XC40 (оценка 98%)
Subaru Outback (97,24%)
Lexus RX (96,6%)
Peugeot 3008 (96,09%)
Toyota CH-R (95,95%)
SEAT Arona (95,88%)
Lexus NX (95,74%)
Toyota RAV4 (95,71%)
Subaru XV (95,66%)
Mazda CX-5 (95,52%)
Volvo XC40 - лидер рейтинга SUV
Volvo
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