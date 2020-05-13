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14 мая • обновлено в 16:28
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Самые надежные, да и вообще крутые: 10 лучших авто современности

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Британское издание Carbuyer провело опрос среди владельцев новых авто и выяснило, какие машины самые лучшие. В исследовании участвовали машины, чей возраст составляет до 1 года.

Эксперты журнала собрали тысячи отзывов от владельцев, которые оценили свои автомобили по 31 критерию в 9 отдельных категориях: это ответы на вопросы, которые касаются динамики автомобиля, удобства салона, простоты использования современных технологий, в частности, электронных ассистентов, а также надежности ТС в целом. Затем эти данные были сопоставлены, проанализированы и использованы для создания полной картины того, насколько удовлетворительными являются актуальными на сегодняшний день новые автомобили. Наконец, из полученных данных был составлен список ТОП-10 лучших авто. Также отдельно был составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников – сейчас сегмент SUV является самым популярным и быстро растущим во всем мире.

Самые надежные, да и вообще крутые: 10 лучших авто современности

carbuyer.co.uk

Всего в рейтинг попало 85 новых автомобилей, который сейчас пребывают в продаже – это машины самых разных классов, от малолитражек до внедорожников. Электромобили и гибриды, естественно, тоже брались во внимание.

10 самых надежных авто современности

  1. Kia Sorento (процент удовлетворённости – 92,05%)

  2. Peugeot 3008 (92,04%)

  3. Lexus RX (91,98%)

  4. Kia Niro (91,82%)

  5. Mazda CX-5 (91,75%)

  6. Skoda Kodiaq (91,73%)

  7. Toyota Corolla (91,71%)

  8. Lexus IS (91,64%)

  9. Hyundai Ioniq (91,61%)

  10. Skoda Superb (91,59%)

Kia Sorento - победитель общего рейтинга

Kia Sorento - победитель общего рейтинга

KIA

10 самых надежных кроссоверов современности

  1. Volvo XC40 (оценка 98%)

  2. Subaru Outback (97,24%)

  3. Lexus RX (96,6%)

  4. Peugeot 3008 (96,09%)

  5. Toyota CH-R (95,95%)

  6. SEAT Arona (95,88%)

  7. Lexus NX (95,74%)

  8. Toyota RAV4 (95,71%)

  9. Subaru XV (95,66%)

  10. Mazda CX-5 (95,52%)

Volvo XC40 - лидер рейтинга SUV

Volvo XC40 - лидер рейтинга SUV

Volvo

Ранее OBOZREVATEL назвал Названы лучшие б/у автомобили до 4000 долларов.

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Автор
Виталий Сазонов
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