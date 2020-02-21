Дешёвый кроссовер Renault превратился в Samsung

Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер. Он "построен" на базе крос-купе Arkana, и носит логотип Samsung.

Как выяснил OBOZREVATEL, в определенной мере новинка представляет собой перелицованую версию купеобразного кроссовера С-класса Renault Arkana, который выпускается (с 2019 года) и продаётся пока лишь в России. В момент презентации компания Renault пообещала, что новинка выедет за пределы РФ, и вот первой такой страной стала Южная Корея. Здесь автомобиль будет производиться местным предприятием Renault Samsung (это автомобильное подразделение Samsung, которым французы владеют с 2010 года).

Samsung XM3 autoweek.nl

Новый SUV Renault получил название Samsung XM3, и он имеет ряд конструктивных отличий от Renault Arkana, несмотря на большое внешнее сходство. Самое главное из них это платформа: так, если Аркана делит шасси с Duster первого поколения (модернизированная версия тележки В0), то XM3 построен на той же платформе, что и хетчбэк Clio, а также кроссовер Captur (архитектура CMF-B). Кроме того, Samsung ещё и крупнее: его длина составляет 4570 мм (у Арканы – 4545 мм), хотя колесная база почти такая же – 2720 мм (против 2721 мм). Отличается и дорожный просвет: на счету "корейца" – 186 мм, тогда как у "россиянина" – 205/208 мм (привод передний/полный).Объем багажника тоже отличается: 513 л против 409/508 л соответственно.

Samsung XM3 autoweek.nl

Renault Arkana autoweek.nl

Внутри Samsung XM3 также близок к Captur: у него цифровая приборная панель и вертикально ориентированный тачскрин информационно-развлекательного комплекса, по бокам от которого находятся дефлекторы обдува. Кроме того, появились светодиодные полосы-подсветки на передней панели.

Samsung XM3 autoweek.nl

Samsung XM3 autoweek.nl

Renault Arkana autoweek.nl

Двигатели для Samsung XM3 – 1,3-литровая наддувная "четверка" Renault-Daimler, а также атмосферник рабочим объемом 1.6. Первому мотору положен 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями, а второму – вариатор. Привод – исключительно передний.

Samsung XM3 autoweek.nl

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Renault Arkana autoweek.nl

Заказы на новый кроссовер уже принимаются, в пересчёте по курсу с местной валюты стоимость Samsung XM3 составляет от 14 900 долларов. Для сравнения, цена Renault Arkana – от 15,3. тыс. долларов.

Следующим рынком для Renault Arkana станет Китай, где его выпуск будет налажен на совместном предприятии Dongfeng и Renault.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Renault уже вовсю тестирует Logan третьего поколения. Новинку впервые засняли на фото.

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