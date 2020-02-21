Дешёвый кроссовер Renault превратился в Samsung

Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер. Он "построен" на базе крос-купе Arkana, и носит логотип Samsung.
Как выяснил OBOZREVATEL, в определенной мере новинка представляет собой перелицованую версию купеобразного кроссовера С-класса Renault Arkana, который выпускается (с 2019 года) и продаётся пока лишь в России. В момент презентации компания Renault пообещала, что новинка выедет за пределы РФ, и вот первой такой страной стала Южная Корея. Здесь автомобиль будет производиться местным предприятием Renault Samsung (это автомобильное подразделение Samsung, которым французы владеют с 2010 года).
Samsung XM3
autoweek.nl
Новый SUV Renault получил название Samsung XM3, и он имеет ряд конструктивных отличий от Renault Arkana, несмотря на большое внешнее сходство. Самое главное из них это платформа: так, если Аркана делит шасси с Duster первого поколения (модернизированная версия тележки В0), то XM3 построен на той же платформе, что и хетчбэк Clio, а также кроссовер Captur (архитектура CMF-B). Кроме того, Samsung ещё и крупнее: его длина составляет 4570 мм (у Арканы – 4545 мм), хотя колесная база почти такая же – 2720 мм (против 2721 мм). Отличается и дорожный просвет: на счету "корейца" – 186 мм, тогда как у "россиянина" – 205/208 мм (привод передний/полный).Объем багажника тоже отличается: 513 л против 409/508 л соответственно.
Samsung XM3
autoweek.nl
Renault Arkana
autoweek.nl
Внутри Samsung XM3 также близок к Captur: у него цифровая приборная панель и вертикально ориентированный тачскрин информационно-развлекательного комплекса, по бокам от которого находятся дефлекторы обдува. Кроме того, появились светодиодные полосы-подсветки на передней панели.
Samsung XM3
autoweek.nl
Samsung XM3
autoweek.nl
Renault Arkana
autoweek.nl
Двигатели для Samsung XM3 – 1,3-литровая наддувная "четверка" Renault-Daimler, а также атмосферник рабочим объемом 1.6. Первому мотору положен 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями, а второму – вариатор. Привод – исключительно передний.
Samsung XM3
autoweek.nl
.
Renault Arkana
autoweek.nl
Заказы на новый кроссовер уже принимаются, в пересчёте по курсу с местной валюты стоимость Samsung XM3 составляет от 14 900 долларов. Для сравнения, цена Renault Arkana – от 15,3. тыс. долларов.
Следующим рынком для Renault Arkana станет Китай, где его выпуск будет налажен на совместном предприятии Dongfeng и Renault.
Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Renault уже вовсю тестирует Logan третьего поколения. Новинку впервые засняли на фото.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.