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19 декабря • обновлено в 17:56
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Дешевле Renault Logan: Hyundai показала новый бюджетный седан

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Бюджетный седан Hyundai Aura 2020 полностью рассекречен. Совсем недавно компания распространила первые эскизы. Но теперь новая модель Hyundai представлена официально.

Как выяснил OBOZREVATEL, Aura базируется на платформе и агрегатах компактного хэтчбека Hyundai i10. Даже дизайн передней части у двух автомобилей выполнен в общем стиле. Небольшие отличия можно найти только в оформлении бамперов и форме дневных ходовых огней.

Бюджетный седан Hyundai Aura 2020 представлен официально

Бюджетный седан Hyundai Aura 2020 представлен официально

hyundai.com

Сзади новый Hyundai Aura выглядит по-другому: у фонарей сложная форма, к тому же они соединены между собой хромированной полоской. Надпись с названием модели расположена посередине крышки багажника, сразу под логотипом бренда – такое решение позволяет автомобилю выглядеть дороже.

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Hyundai Aura 2020 – очень маленький автомобиль

Hyundai Aura 2020 – очень маленький автомобиль

Twitter @motorworldindia

Длина/ширина/высота Hyundai Aura 2020 составляют 3995 мм/1680 мм/1520 мм соответственно. Колесная база равна 2450 мм. Стоит отметить вместительный багажник в компактном кузове: 402 л. Не забывайте, длина машины менее 4 метров.

Сзади Hyundai Aura демонстрирует эффектную оптику

Сзади Hyundai Aura демонстрирует эффектную оптику

hyundai.com

Двигатели Aura 2020:

  • бензиновый 1.2 (83 л.с.)

  • бензиновый 1.0 (100 л.с.)

  • дизель 1.2 (75 л.с.)

  • газовый 1.2 (75 л.с.)

Hyundai Aura 2020 построен на базе Hyundai i10

Hyundai Aura 2020 построен на базе Hyundai i10

hyundai.com

Хэтчбек Hyundai i10 в Индии (именно там в первую очередь появится Hyundai Aura) стоит около 7000 долларов в базовой версии. Наверняка новый седан подорожает незначительно, если это вообще произойдет. Следующая машина в модельной иерархии – Hyundai Accent, который воспринимается более статусным автомобилем и стоит от 11,5 тыс. долларов.

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Новый седан Hyundai Aura может слегка подорожать относительно Hyundai i10

Новый седан Hyundai Aura может слегка подорожать относительно Hyundai i10

hyundai.com

Интересно, что в дальнейшем Hyundai Aura выйдет и на другие рынки. Однако появится ли такой автомобиль в Европе (в том числе и в Украине) – неизвестно.

Как рассказывал OBOZREVATEL, на улице уже поймали самый дешевый и маленький кроссовер Kia.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто бюджетный автомобиль Hyundai новые авто новости
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