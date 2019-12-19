Дешевле Renault Logan: Hyundai показала новый бюджетный седан

Бюджетный седан Hyundai Aura 2020 полностью рассекречен. Совсем недавно компания распространила первые эскизы. Но теперь новая модель Hyundai представлена официально.

Как выяснил OBOZREVATEL, Aura базируется на платформе и агрегатах компактного хэтчбека Hyundai i10. Даже дизайн передней части у двух автомобилей выполнен в общем стиле. Небольшие отличия можно найти только в оформлении бамперов и форме дневных ходовых огней.

Бюджетный седан Hyundai Aura 2020 представлен официально hyundai.com

Сзади новый Hyundai Aura выглядит по-другому: у фонарей сложная форма, к тому же они соединены между собой хромированной полоской. Надпись с названием модели расположена посередине крышки багажника, сразу под логотипом бренда – такое решение позволяет автомобилю выглядеть дороже.

Hyundai Aura 2020 – очень маленький автомобиль Twitter @motorworldindia

Длина/ширина/высота Hyundai Aura 2020 составляют 3995 мм/1680 мм/1520 мм соответственно. Колесная база равна 2450 мм. Стоит отметить вместительный багажник в компактном кузове: 402 л. Не забывайте, длина машины менее 4 метров.

Сзади Hyundai Aura демонстрирует эффектную оптику hyundai.com

Двигатели Aura 2020:

бензиновый 1.2 (83 л.с.)

бензиновый 1.0 (100 л.с.)

дизель 1.2 (75 л.с.)

газовый 1.2 (75 л.с.)

Hyundai Aura 2020 построен на базе Hyundai i10 hyundai.com

Хэтчбек Hyundai i10 в Индии (именно там в первую очередь появится Hyundai Aura) стоит около 7000 долларов в базовой версии. Наверняка новый седан подорожает незначительно, если это вообще произойдет. Следующая машина в модельной иерархии – Hyundai Accent, который воспринимается более статусным автомобилем и стоит от 11,5 тыс. долларов.

Новости В сети показали лучший молодежный кроссовер на базе Chery

Новый седан Hyundai Aura может слегка подорожать относительно Hyundai i10 hyundai.com

Интересно, что в дальнейшем Hyundai Aura выйдет и на другие рынки. Однако появится ли такой автомобиль в Европе (в том числе и в Украине) – неизвестно.

Как рассказывал OBOZREVATEL, на улице уже поймали самый дешевый и маленький кроссовер Kia.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!