Daihatsu подготовила 5 концептов к виртуальному автошоу в Токио

К открывающемуся 15 января виртуальному автошоу в Токио компания Daihatsu подготовила сразу 5 интересных концепт-каров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первый из них получил название Hijet Truck Sportza Ver. Автомобиль построен на базе легкого коммерческого пикапа Hijet. Он выполнен в стиле гоночного болида: лобовое стекло имеет минимальные размеры, крыша отсутствует, а вместо привычных сидений установили "ковши" с 6-точечными ремнями безопасности.

Кроме того, автомобиль получил агрессивный обвес, выхлопные патрубки по бокам и легкосплавные диски, окрашенные в малиновый металлик. В компании пока не раскрывают секрета о силовом агрегате, который на серийном Hijet обычно представляет собой пару из малокубового мотора мощностью около 50 л.с. и 5-ступенчатой "механикой".

Еще один двухместный родстер – Copen Spyder Ver – создан на базе популярной модели Copen, которая в обычной жизни оснащается складным жестким верхом. Концепт также лишился полноценного лобового стекла, а на месте панели складного верха установили декоративный колпак, скрывающий дуги безопасности.

В реальной жизни у Copen есть спортивная версия Copen GR Sport. Она оснащается легкосплавными дисками BBS, спортивным рулевым колесом Momo, спортивной подвеской, а ее 660-кубовый 3-цилиндровый мотор развивает внушительные для такой "малютки" 63 л.с.

Для тех, кто спортивным трассам предпочитает бездорожье, в компании Daihatsu предлагают концепт Taft Crossfield Ver. Имя этот автомобиль получил вовсе не в честь 27-го американского президента Уильяма Тафта или лака для волос от компании "Шварцкопф". Он представляет собой аббревиатуру от Tough & Almighty Fun Tool, что можно перевести с английского, как "крутой и всемогущий инструмент для веселья".

Для получения максимального удовольствия от драйва, автомобиль снабдили защитными балками, лебедкой и буксирными крюками, увеличенным клиренсом, "зубастыми" шинами, экспедиционным багажником и дополнительной светодиодной панелью над лобовым стеклом.

Если у вас нет желания забраться туда, где еще не ступала нога человека, но хочется уединиться на природе и полюбоваться пейзажами или просто отдохнуть от суеты, то вам идеально подойдет Hijet Camper Ver.

Грузовичок с милой "мордашкой" и светодиодными фарами оснащен палаткой вместо грузовой платформы и большим багажником для доставки к месту отдыха мангала, мешка с углем и нескольких бочонков с пивом.

Ну и наконец, еще одна новинка от Daihatsu – "мускулистый" Thor Premium Ver D-Sport. Этот двухцветный концепт несомненно вызовет живой интерес у любителей спортивного стиля. Автомобиль не только получил аэродинамический обвес, заниженную подвеску и антикрыло на двери багажника, но и форсированный до 100 л.с. мотор, работающий в паре с вариатором CVT.

Больше информации о концептуальных новинках от Daihatsu станут известны после онлайн-открытия Токийского автосалона, которое намечено на 15 января.

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