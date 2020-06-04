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4 июня • обновлено в 10:54
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Cуд проверит законность системы автофиксации нарушений ПДД

1.4т
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Конституционный суд Украины получил первую жалобу на систему автофиксации нарушений ПДД, которая заработала буквально на днях. Заявить просит изменить систему штрафования, поскольку в своем нынешнем виде она противоречит конституции.

Соответствующее заявление в суд подал гражданин Мартиросян Гагик Мигранович, сообщает издание "Сегодня".

Cуд проверит законность системы автофиксации нарушений ПДД

Инициатор жалобы потребовал проверить законность привлечения к ответственности владельца авто за нарушения, зафиксированные в режиме автофиксации. Иными словами, наказывать нужно истинного виновника нарушения ПДД – водителя, а не хозяина ТС.

"Сегодня Первый сенат КСУ на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Мартиросяна Гагика Миграновича о соответствии Конституции Украины положений части первой статьи 14(2) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщила руководитель управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

В ч. 1. Ст. 14 (2) КУоАП говорится, что к ответственности можно привлечь физлицо или руководителя юрлица, на которых оформлен автомобиль, даже если они не управляли им во время совершения нарушения. Заявитель же утверждает, что эта норма не соответствует ч. 2 ст. 61 и ч. 3 ст. 62 Конституции Украины, поскольку позволяет привлечь к админответственности граждан, которые не нарушали закон.

Рассмотрение указанного дела перенесено на одно из последующих очередных заседаний, но дата его проведения еще не известна.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в первый же день работы системы автофиксации один из водителей "придумал", как ее обходить.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Законодательство авто
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