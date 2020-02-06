Чуть больше $14 000: показан новый "Гелендваген" для бедных

В Индии представили недорогой внедорожник местного производства. Основная особенность новинки – она очень похожа на знаменитый Mercedes-Benz G-Class.

Как стало известно OBOZREVATEL, новый автомобиль называется Force Gurkha (его разработчик –компания Force Motors). Причём это уже второе поколение модели. Первая же генерация внедорожника была представлена ещё в 2008 году, и она, кстати, тоже немного повторяла дизайн "Гелендвагена".

Force Gurkha 2020 indiacarnews.com

Чем же конкретно Force Gurkha напоминает G-Wagen? Главное сходство состоит в характерных круглых фарах, прямоугольной решетке радиатора и "заквадраченном" капоте. Да и в целом форма кузова –точная такая же.

Force Gurkha 2020 gaadiwaadi.com

Force Gurkha 2020 gaadiwaadi.com

От предшественника новинка отличается доработанной в строну улучшения безопасности конструкцией рамы и кузова и более экологичным мотором. Под её капотом установлен 90-сильный турбодизель 2,6 (экостандарт аналогичный Евро-6), состыкованный с 5МКПП и подключаемым полным приводом (позднее появится моноприводный вариант). Передняя подвеска у автомобиля – пружинная независимая, а задняя – пружинная зависимая. Также есть в наличии блокировки дифференциалов.

Force Gurkha 2020 gaadiwaadi.com

Force Gurkha 2020 indiacarnews.com

Новый Force Gurkha будет доступен в двух кузовных версиях – трёхдверный (4 метра) и пятидверный (4,3 м) внедорожники. В продажу машина поступит в мае, ожидается, что стоить она будет чуть дороже актуального поколения, за которое в Индии сейчас просят 14 000 долларов.

Напомним, совсем недавно свою бюджетную новинку представила Toyota: речь идет об удешевленной версии Corolla.

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