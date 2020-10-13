Chevrolet выпустил кроссовер по цене Renault Logan

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
4,5 т.
Chevrolet выпустил кроссовер по цене Renault Logan

Компания Chevrolet представила новый бюджетный кроссовер под названием Groove. Новинка представляет собой глобальную версию китайского SUV Baojun 510, который в Поднебесной стоит на уровне седана Renault Logan – от 8 200 долларов.

Новый Chevrolet Groove лишь незначительно отличается от своего китайского донора, поскольку Baojun ранее был разработан корпорацией SAIC в сотрудничестве с General Motors (материнской компанией "Шевроле"). Как пишет Quatro Rodas, у глобальной модели лишь другая радиаторная решетка и новая оптика, а также свои логотипы и шильдики.

Chevrolet Groove

Габариты Chevrolet Groove составляют 4220 х 1740 х 1615 мм, размер колесной базы – 2 550 мм. То есть, он относится к классу субкомпактных кроссоверов.

Baojun 510.
Baojun 510.

Продаваться новый кроссовер будет только с атмосферным двигателем 1,5 мощностью 105 л.с. А вот трансмиссий предусмотрено две на выбор – 5МКП и "вариатор". Привод – исключительно передний.

Chevrolet Groove
Chevrolet Groove

Опционно для Chevrolet Groove будут доступны светодиодные фары, панорамная крыша, боковые подушки безопасности, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, а также камера заднего вида.

Chevrolet Groove
Chevrolet Groove
Chevrolet Groove

Продажи модели начнутся в этом году с Южной Америки, позднее она доберется до других рынков.

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