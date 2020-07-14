Четверых молдаван поймали на краже гравия с новой дороги

Гравий воровали с дороги, которую только что обновили.. Скриншот видео

В Молдове, равно как и в Украине, есть проблемы с качеством дорог. Но, похоже, не всегда в этом виноваты власти и коммунальщики.

В частности, недавно в окрестностях села Чореску один из автомобилистов заснял на видео четверых молдаван, которые воровали гравий с только что отремонтированной дороги. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Echipa 902.

"Предприимчивая" бригада прибыла на микроавтобусе и грузила гравий в мешки при помощи лопат, причем своих аппетитов она откровенно не стеснялись. Также примечательно, что кража произошла в дневное время суток.

Поймали ли воришек, неизвестно. Возможно, на правоохранители уже обратили внимание видеозапись и занялись их поиском.

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