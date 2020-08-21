Бывшая республика СССР неожиданно стала лидером мирового автопрома

Бывшая республика СССР, Казахстан, неожиданно вошла в лидеры мирового автопрома. Оказалось, что в разгар пандемии COVID-19 и карантина, эта центральноазиатская страна продемонстрировала рост продаж автомобилей, тогда как у большинства других стран они обвалились.

Как пишет Ассоциация казахстанского автобизнеса со ссылкой на данные Ассоциации Национальных продаж автомобилей (NCSA), в мае этого года продажи автомобилей в мире сократились на 31% – до 5,2 млн ед. Американский рынок просел на 29%, британский – на на 87%,а французский и немецкий – на 47 и 49% соответственно. А вот Казахстан вышел в плюс – прирост составил 19%.

В Ассоциации казахстанского автобизнеса считают, что возглавить рейтинг самых стабильных авторынков мира Казахстану помогли "согласованные действия властей и автопроизводителей".

Отметим, что в мировую статистику продаж авто NCSA включает 96 стран.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в соседнем с Казахстаном Узбекистане планируют наладить производство электромобиля за 3000 долларов.

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