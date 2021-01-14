Британцы показали современную версию Porsche 914

Британское реставрационное ателье Fifteen Eleven Design анонсировало проект спорткара, созданного по мотивам Porsche 914.

Об этом сообщается на сайте производителя. Более 40 лет мастера английского Бейкуэлла специализируются на реставрации классических спорткаров различных брендов и даже выпускали оригинальную версию рестомода Ford Escort Speedster на базе первого поколения модели.

Очередным амбициозным проектом должен стать автомобиль, созданный по мотивам двухместного среднемоторного Porsche 914 70-х годов. Эта модель выпускалась совместными усилиями Volkswagen и Porsche 7 лет – с 1969 по 1976 год. За это время было изготовлено 118978 экземпляров в различных модификациях.

Fifteen Eleven Design намерена предложить современную инкарнацию тарги с усиленным шасси и кузовными панелями из углепластика. Автомобиль получит в свое распоряжение 295-сильный шестицилиндровый оппозитный мотор объемом 3,4 л от Porsche Cayman S, 6-ступенчатую "механику", тормоза Brembo, спортивную регулируемую подвеску и активный задний спойлер.

Внешне автомобиль привлекает оригинальными светодиодными фарами и круглыми дневными ходовыми огнями в бампере, напоминающими о легендарной гоночной модели Porsche 935 "Mobi Dick". Финальным штрихом станут 18-дюймовые колесные диски Fucks в ретро-стиле.

Планируется, что первые экземпляры рестомода появятся до конца года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стартап Automobili Maggiore показал рестомод Ferrari 308М, а их коллеги из шведской Cyan Racing показали рестомод Volvo P1800 Cyan