Больше 500 сил! Казахи построили самый мощный Mercedes W124

Владелец седана Mercedes 500E (заряженной версии W124) в значительной степени доработал свой автомобиль. После тюнинга его машина стала выдавать свыше 500 л.с.

Как выяснил OBOZREVATEL, этот Mercedes W124 500E 1991 года был построен тюнерами в Нур-Султане, Казахстан. Секрет мощности машины кроется в том, что ей полностью заменили начинку: место заводского 5,0 л M119 V8 и четырехступенчатого "автомата" занял двигатель 6,2 л M156 V8 и трансмиссия 7G-Tronic от более современного E63 AMG W211 (такой автомобиль выпускался 2007-2009).

Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8 скриншот видео

В итоге, если раньше этот Mercedes W124 500E обладал отдачей в 322 л.с. и 480 Нм, то теперь он выдает на-гора 507 "лошадей" и 631 Нм крутящего момента. Чтобы седан справился с такой производительностью, ему также пришлось установить новые тормоза: шестипоршневые спереди и четырехпоршневые сзади.

Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8 engineswapdepot.com

Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8 engineswapdepot.com

Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8 engineswapdepot.com

Отметим, что в своё время Mercedes 500E являлся самой мощной версией культового W124. Этот автомобиль был разработан компанией из Штутгарта в сотрудничестве с Porsche.

Напомним, несколько дней назад в Германии выставили на продажу Mercedes W124 без пробега. Автомобиль оценили как новый BMW X5.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал