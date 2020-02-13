Больше 500 сил! Казахи построили самый мощный Mercedes W124

Владелец седана Mercedes 500E (заряженной версии W124) в значительной степени доработал свой автомобиль. После тюнинга его машина стала выдавать свыше 500 л.с.
Как выяснил OBOZREVATEL, этот Mercedes W124 500E 1991 года был построен тюнерами в Нур-Султане, Казахстан. Секрет мощности машины кроется в том, что ей полностью заменили начинку: место заводского 5,0 л M119 V8 и четырехступенчатого "автомата" занял двигатель 6,2 л M156 V8 и трансмиссия 7G-Tronic от более современного E63 AMG W211 (такой автомобиль выпускался 2007-2009).
Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8
скриншот видео
В итоге, если раньше этот Mercedes W124 500E обладал отдачей в 322 л.с. и 480 Нм, то теперь он выдает на-гора 507 "лошадей" и 631 Нм крутящего момента. Чтобы седан справился с такой производительностью, ему также пришлось установить новые тормоза: шестипоршневые спереди и четырехпоршневые сзади.
Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8
engineswapdepot.com
Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8
engineswapdepot.com
Mercedes 500E с 6,2 л M156 V8
engineswapdepot.com
Отметим, что в своё время Mercedes 500E являлся самой мощной версией культового W124. Этот автомобиль был разработан компанией из Штутгарта в сотрудничестве с Porsche.
Напомним, несколько дней назад в Германии выставили на продажу Mercedes W124 без пробега. Автомобиль оценили как новый BMW X5.
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