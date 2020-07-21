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Блогер показал реакцию украинцев на внедорожник Daewoo Lanos

Виталий Сазонов
Новости
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Блогер показал реакцию украинцев на внедорожник Daewoo Lanos

Внедорожный Daewoo Lanos.. Скриншот видео

Популярный YouTube-блогер ArchiLow вот уже как несколько месяцев занимается постройкой внедорожника Daewoo Lanos. В своем последнем видео он показал новые доработки по части авто, его оффроуд-испытания, а заодно – реакцию прохожих на необычный автомобиль.

Напомним, изначально этот Ланос был куплен ArchiLow за 1200 долларов. Автомобиль был в плохом состоянии, но оставался "живым". Из Луцка его перегнали в Киев, где уже начали переделывать во внедорожного монстра, который получил прозвище "Цепожар".

Внедорожный Daewoo Lanos.

Внедорожный Daewoo Lanos. Скриншот видео

В прошлом ролике блогер подробно рассказал, как происходило превращение Ланоса во внедорожник (по сути, все видео посвящено работе над ходовой частью). В данном же видео ArchiLow проливает свет на новые доработки – в частности, на машине "поварили" кузов, установили защитный обвес и защиту, а также заменили старые пружины на новые, более мягкие.

Внедорожный Daewoo Lanos.

Внедорожный Daewoo Lanos. Скриншот видео

В описании к ролику отмечается, что это, возможно, самый высокий Ланос в мире. А его удивительные способности подтверждают испытания: как следует из того же видео, автомобиль довольно легко бороздит бездорожье, которое полно песка.

Что же касается реакции общественности на этот автомобиль, ее можно увидеть в самом начале видео. Говоря коротко, многие прохожие останавливались и с удивлением осматривали необычный Daewoo. А один мужчина и вовсе "поставил лайк" за проделанную работу.

Внедорожный Daewoo Lanos. Реакция прохожих.

Внедорожный Daewoo Lanos. Реакция прохожих. Скриншот видео

Внедорожный Daewoo Lanos. Реакция прохожих.

Внедорожный Daewoo Lanos. Реакция прохожих. Скриншот видео

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

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