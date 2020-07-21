Блогер показал реакцию украинцев на внедорожник Daewoo Lanos

Популярный YouTube-блогер ArchiLow вот уже как несколько месяцев занимается постройкой внедорожника Daewoo Lanos. В своем последнем видео он показал новые доработки по части авто, его оффроуд-испытания, а заодно – реакцию прохожих на необычный автомобиль.

Напомним, изначально этот Ланос был куплен ArchiLow за 1200 долларов. Автомобиль был в плохом состоянии, но оставался "живым". Из Луцка его перегнали в Киев, где уже начали переделывать во внедорожного монстра, который получил прозвище "Цепожар".

Внедорожный Daewoo Lanos. Скриншот видео

В прошлом ролике блогер подробно рассказал, как происходило превращение Ланоса во внедорожник (по сути, все видео посвящено работе над ходовой частью). В данном же видео ArchiLow проливает свет на новые доработки – в частности, на машине "поварили" кузов, установили защитный обвес и защиту, а также заменили старые пружины на новые, более мягкие.

Внедорожный Daewoo Lanos. Скриншот видео

В описании к ролику отмечается, что это, возможно, самый высокий Ланос в мире. А его удивительные способности подтверждают испытания: как следует из того же видео, автомобиль довольно легко бороздит бездорожье, которое полно песка.

Что же касается реакции общественности на этот автомобиль, ее можно увидеть в самом начале видео. Говоря коротко, многие прохожие останавливались и с удивлением осматривали необычный Daewoo. А один мужчина и вовсе "поставил лайк" за проделанную работу.

Внедорожный Daewoo Lanos. Реакция прохожих. Скриншот видео

Внедорожный Daewoo Lanos. Реакция прохожих. Скриншот видео

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

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