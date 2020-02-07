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8 февраля • обновлено в 07:26
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АвтоВАЗ останавливает конвейер из-за низких продаж Лада

13.9т
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Модели Лада – одни из наиболее популярных автомобилей на российском рынке. Ведь в условиях нестабильной экономики дешевые машины выходят на первый план. Но АвтоВАЗ столкнулся с трудностями.

Как стало известно OBOZREVATEL, российский автопроизводитель остановит конвейер завода в Тольятти на некоторых сменах 7 и 8 февраля. Приостановка производства затронет модели Lada XRAY и Lada Largus. Интересно, что подобные меры принимают уже не впервые.

Низкий спрос на автомобили Лада обернулся остановкой производства

Низкий спрос на автомобили Лада обернулся остановкой производства

В прошлом месяце, 18 и 25 января, компания также останавливала конвейер, из-за чего приостанавливалось производство Лада Нива (Lada 4x4) и упомянутых ранее Лада Ларгус и XRAY.

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В начале года (9 и 10 января) прекращала работу сборочная линия Лада Гранта – самой дешевой модели АвтоВАЗа. Все эти паузы связаны с низким спросом даже на такие доступные машины. В компании хотят сократить расходы, ведь производимые автомобили продаются не так быстро, как ожидалось.

Новая Лада Нива своим появлением не повысила спрос на модели АвтоВАЗ

Новая Лада Нива своим появлением не повысила спрос на модели АвтоВАЗ

lada.ru

Еще одна статья экономии – доходы сотрудников завода. Ведь АвтоВАЗ не заплатит треть оклада работникам за смены, во время которых конвейер не производит автомобили.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России придумали бюджетный электромобиль. При этом разработка не новая, но в производство машина никак не отправится.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
ВАЗ новости Производство бюджетный автомобиль новые авто авто
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
у лады низкие продажи?????
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Александрович Валера
Александрович Валера
Лада продает автомобилей больше ,чем вся Украина покупает за год
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
"паредполагалось, что 18 и 25 января, а также 8 февраля сотрудники отработают дополнительный отдых после новогодних каникул, уточняет «Нетипичный «АвтоВАЗ». Жypнoшлюxи опять высасывают зраду из пальца или из чего то другого.
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