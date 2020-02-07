АвтоВАЗ останавливает конвейер из-за низких продаж Лада

Модели Лада – одни из наиболее популярных автомобилей на российском рынке. Ведь в условиях нестабильной экономики дешевые машины выходят на первый план. Но АвтоВАЗ столкнулся с трудностями.

Как стало известно OBOZREVATEL, российский автопроизводитель остановит конвейер завода в Тольятти на некоторых сменах 7 и 8 февраля. Приостановка производства затронет модели Lada XRAY и Lada Largus. Интересно, что подобные меры принимают уже не впервые.

Низкий спрос на автомобили Лада обернулся остановкой производства

В прошлом месяце, 18 и 25 января, компания также останавливала конвейер, из-за чего приостанавливалось производство Лада Нива (Lada 4x4) и упомянутых ранее Лада Ларгус и XRAY.

Новости Лада Гранта и Нива получили необычные дорогие модификации

В начале года (9 и 10 января) прекращала работу сборочная линия Лада Гранта – самой дешевой модели АвтоВАЗа. Все эти паузы связаны с низким спросом даже на такие доступные машины. В компании хотят сократить расходы, ведь производимые автомобили продаются не так быстро, как ожидалось.

Новая Лада Нива своим появлением не повысила спрос на модели АвтоВАЗ lada.ru

Еще одна статья экономии – доходы сотрудников завода. Ведь АвтоВАЗ не заплатит треть оклада работникам за смены, во время которых конвейер не производит автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России придумали бюджетный электромобиль. При этом разработка не новая, но в производство машина никак не отправится.

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