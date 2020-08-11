Audi презентовала новые версии S3

Компания из Ингольштадта официально представила новые S3 Sportback и S3 Sedan. Об этом сообщает пресс-служба компании.

2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

Два десятилетия назад Audi впервые представила спортивную версию хэтчбека S3. С тех пор семейство расширилось и непрерывно изменялось. В этом году компания представляет новое поколение S3 Sportback и S3 Sedan.

2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

Автомобили получили эффектный дизайн, формируемый массивной радиаторной решеткой Singleframe, внушительными воздухозаборниками и светодиодными фарами с оригинальным рисунком. Сзади узнать новинки можно по большому диффузору и квартету хромированных патрубков выхлопной системы.

2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

В арсенале новинок – 7-ступенчатая роботизированная коробка передач S tronic и фирменная система полного привода quattro. Под капотом расположился 310-сильный турбированный мотор семейства TFSI, который обладает крутящим моментом в 400 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч как хэтчбеку, так и седану потребуется не более 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

По сравнению с обычными A3 дорожный просвет уменьшили на 15 мм. В качестве опции можно заказать спортивную подвеску S с системой изменения жесткости амортизаторов. Также автомобиль получил новый более эффективный усилитель тормозов, а все тормозные диски – вентилируемые. За дорогу новинки цепко держатся низкопрофильными шинами на 18-дюймовых дисках, но в качестве опции можно заказать 19-дюймовые.

2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

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2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

По сравнению с предшественниками, хэтчбек вырос в длину на 30 мм (4,34 м), а седан – на 40 см (4,5 м), а также стали шире на 30 мм. Колесная база – 2,64 м. Объем багажного отделения S3 Sportback может варьироваться от 325 до 1145 л, а у седана багажник вмещает 370 л.

2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

На приборной панели расположился 10,25-дюймовой цифровой дисплей, а в качестве опции предлагается 12.3-дюймовая шкала приборов. По центру торпеды расположен сенсорный дисплей, отвечающий за информационно-развлекательные функции. Спортивные кресла новой формы имеют отделку из экологически чистых материалов с контрастной прострочкой. А развлекать водителя и его спутников в дороге будет премиальная аудиосистема Bang & Olufsen с объемным звучанием.

2021 Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan. Фото: audi-mediacenter.com

Прием заказов в большинстве европейских стран стартует в нынешнем месяце, а в салонах дилеров автомобили ожидаются в начале октября. В Германии стоимость S3 Sportback начинается с отметки в €46303, а S3 Sedan – с €47180. К моменту старта продаж приурочен выпуск лимитированной серии "Edition one". Она будет отличаться цветом Python Yellow (Sportback) и Tango Red (Sedan) с черными декоративными акцентами, 19-дюймовыми дисками и отделкой спортивных сидений кожей Наппа.

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