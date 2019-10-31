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31 октября • обновлено в 13:51
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Audi построила кроссовер для Halloween

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К популярному в США празднику Хэллоуин в Audi создали кроссовер "Единорог", который рекламирует марку и угощает детей сладостями.

Об этом сообщает пресс-служба компании. От обычных серийных кроссоверов Audi Q3 Qnicorn отличается блестящим золотым рогом над лобовым стеклом. Кроме того, автомобиль обклеили особой виниловой пленкой, которая имеет перламутровый оттенок.

Audi Q3 Unicorn

Audi Q3 Unicorn

media.audiusa.com

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Audi Q3 Unicorn

Audi Q3 Unicorn

media.audiusa.com

Audi Q3 Unicorn

Audi Q3 Unicorn

media.audiusa.com

"Мистический" внедорожник начал свое путь на местном мероприятии Cars & Coffee, а затем отправился в путешествие по районам Вашингтона, где сегодня массово отмечают Хэллоуин. Последняя остановка для Qnicorn была в детской больнице Inova в Грейт-Фолс, штат Вирджиния, куда компания привезла сладости.

Audi Q3 Unicorn

Audi Q3 Unicorn

media.audiusa.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, на российском аукционе продают миниатюрную модель "Волги" по цене настоящего кроссовера.

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Тема
Новости автомира
Место
США Вашингтон
Тег
Audi
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