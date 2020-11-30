Ангела Меркель заступилась за бензиновые и дизельные авто

Переход от топливных авто к электромобилям не должен быть быстрым и радикальным. Бензиновым и дизельными машинам нужно дать больше времени на существование, несмотря на активное продвижение альтернативного транспорта, считает лидер ФРГ.

Об этом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила заседании Конфедерации ассоциаций работодателей Германии, пишет газета Handelsblatt. По словам Меркель, введение нового экостандарта Евро-7 фактически поставит крест на машинах, оснащенных ДВС: он не будет прямо запрещать бензиновые и дизельные двигатели, однако сделает их "очистку" от вредных выбросов настолько дорогой, что производство автомобилей попросту будет невыгодным. То есть, де-факто Евро-7 приведет к запрету двигателей внутреннего сгорания.

При этом Меркель подчеркнула, что списывать со счетов бензиновые и топливные авто пока рано, и что Европа будет от них зависеть еще много лет. Одновременно федеральный канцлер хочет защитить не только потребителей, но и немецкую автомобильную промышленность, которая еще планирует некоторое время зарабатывать на бензиновых и дизельных машинах.

Отметим, что введение этостандарта Евро-7 запланировано уже на 2021 год, каковы будут его положения, пока точно неизвестно, но эксперты сходятся во мнении, что новый протокол будет намного строже нынешнего Евро-6.

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