9 способов уберечь автомобиль от угона – советы специалистов

За последние годы увеличилось количество автомобильных краж. Только в Великобритании их число выросло за год на 33%.

Чтобы минимизировать риск остаться без любимого авто, АвтоОбоз подготовил ряд простых рекомендаций.

1. Не оставляйте ценные вещи на виду в салоне. Если вы уходите, спрячьте или возьмите с собой, сумку, ноутбук и прочие ценности.

2. Убедитесь, что машина заперта, прежде чем уходить, а также проверьте, не открыты ли окна.

3. Установите сигнализацию с иммобилайзером известного производителя. Заводская противоугонная система не всегда способна защитить авто от угона.

4. Воспользуйтесь механическим противоугонным устройством, блокирующим руль или рычаг КП. Оно не только обеспечивает дополнительный уровень безопасности, но и служит визуальным сдерживающим фактором для воров.

5. Если вы припаркуетесь не на стоянке, ставьте машину в хорошо освещенном месте или зоне работы камеры видеонаблюдения.

6. Всегда храните ключи от машины в безопасном месте.

7. В холодный период не оставляйте заведенный автомобиль без присмотра с ключами в замке зажигания.

8. Приобретите экранирующий чехол для ключей (чехол Фарадея), который предохранит от несанкционированного доступа к данным.

9. Уточните у вашего дилера об обновлениях безопасности для ключа вашего авто.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесе украли электромобиль Tesla с уникальной скрипкой Амати, а в Великобритании за год количество автомобильных краж выросло на 33%.