Водитель снял из салона авто свой разгон до 372 км/ч. Видео

Из-за карантина дороги во многих странах опустели. Этим решил воспользоваться водитель 963-сильного гиперкара Ferrari LaFerrari – на одном из автобанов Германии он разогнался до откровенно безумной скорости.
Автомобилист выехал на магистраль и стал постепенно набирать скорость: видео начинается с 217 км/ч, затем он доходит до 250 км/ч, после чего – 300, 330, 349 и 360 км/ч. Наконец, "потолок" наступает на 372 км/ч!
Разгон Ferrari на автобане до 372 км/ч
Скриншот видео
О своем "достижении" поведал сам автомобилист: одной рукой он управлял машиной, а другой – снимал происходящее на смартфон. При этом дорога действительно была пустой: за все время съемки на трёхполосном шоссе "гонщику" повстречалось лишь три транспортных средства.
Интересно, что Ferrari никогда не называла максимальную скорость LaFerrari – в компании лишь просто заявляли, что автомобиль разгоняется "более 350 км/ч". Однако никто и не мог подумать, что под приставкой "более" может скрываться целых 22 км/ч.
Ferrari LaFerrari
hushhush.com
К слову, Ferrari LaFerrari уже не выпускается – её производили с 2013 по 2018 годы. Всего было собрано 499 таких гиперкаров, каждый из которых стоил более 2 млн евро.
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