3:1 в пользу секонд-хенда: украинцы скупают старье из Европы

По данным Ассоциации Укравтопром, в марте украинские номера получили 18,6 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

По сравнению с мартом прошлого года регистраций подержанных иномарок упало на 61%. Это вызвано тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД отправились на карантин и перестали оказывать услуги по регистрации б/у авто.

Три из четырех зарегистрированных авто в Украине в марте – импортный секонд-хенд news.myseldon.com

Однако, импортный секонд-хенд продолжает доминировать на первичном рынке. Из 24,8 тысяч легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, пропорция составила 3:1 в пользу секонд-хенда.

Возглавляет рейтинг Volkswagen Passat с результатом 1099 авто. С небольшим отставанием в 15 машин второе место занял Renault Megane. В тройке лидеров – Skoda Octavia, которую предпочли 982 покупателя. Далее идут Volkswagen Golf (861 экз.) и Ford Focus (695 экз.).

Всего по итогам первого квартала 2020 года в Украине зарегистрировали 79,5 тысяч подержанных легковых автомобилей, что почти на 57% меньше, чем годом ранее. А доля секонд-хенда на первичном рынке составила 80%.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в марте было реализовано 6244 новых легковых автомобилей.

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