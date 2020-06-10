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10 июня • обновлено в 10:54
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"30 км нужно ехать 1,5 часа": как выглядит худшая в Украине дорога

1.7т
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В сети показали отечественную автомагистраль, которая смело претендует на звание худшей дороги в Украине. "Убитый" участок трассы находится в Николаевщине на границе с Кировоградской области.

Соответствующие фото были опубликованы пользователем Facebook Александром Островским в группе "Я ненавижу "Укравтодор".

"30 км нужно ехать 1,5 часа": как выглядит худшая в Украине дорога

facebook/IHateUkrAvtoDor

В своем посте автор указал, что данный участок дороги относится к трассе международного значения Полтава-Кишинев М13. И состояние его удручающее: на дорожном полотне образовалось множество огромных валунов, которые приходится объезжать автомобилистам.

"30 км нужно ехать 1,5 часа": как выглядит худшая в Украине дорога

facebook/IHateUkrAvtoDor

"30 км нужно ехать 1,5 часа": как выглядит худшая в Украине дорога

facebook/IHateUkrAvtoDor

"30 км нужно ехать 1,5 часа": как выглядит худшая в Украине дорога

facebook/IHateUkrAvtoDor

Как разузнало издание УНИАН, данные снимки были сделаны в районе сел Софиевка и Воеводское Николаевской области – на них представлена трасса M13 от развязки с P06 до границы с Кировоградской областью. В комментарии водитель отметил, что при длине этого участка в 30 км ехать нужно 1,5 часа.

Разбитый участок дороги на карте (приблизительно)

Разбитый участок дороги на карте (приблизительно)

facebook/IHateUkrAvtoDor

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в украинском райцентре заметили редкий и дорогой Rolls-Royce.

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Автор
Виталий Сазонов
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